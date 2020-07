Koncem června loňského roku předvedly hradecké technické služby veřejnosti na ploše nedaleko Stříbrného rybníka několik technologií na likvidaci plevele bez použití herbicidů.

Mezi ukázkami byly technologie založené na principu horké páry, horké pěny, plamene či mechanické likvidace plevele. Jako nejúčinnější se při pozdějším vyhodnocení ukázala technologie přehřáté vody a náměstek primátora pro životní prostředí Martin Hanousek (ZPHZ) věřil, že v roce 2020 už glyfosát v ulicích města neuvidí.

Deklarace radnice, podle které se měl Hradec Králové stát jedním z prvních měst v zemi, kde se zcela přestane v boji s plevelem používat Roundup, však ani po roce není naplněná. Nezměnilo se vlastně vůbec nic. Pracovníky technických služeb se stříkačkou plnou Roundupu můžete v ulicích potkat i letos.

Důvod zní zvláštně. Technické služby prý už dlouhé měsíce dumají nad pojízdným nosičem, ze kterého by přehřátou vodu mohly aplikovat. „Shodou okolností jsem kvůli tomu tento týden psal řediteli technických služeb. Loni jsem doufal, že to do té letošní sezony bude vyřešené. Bohužel to postupuje strašně pomalu,“ neskrývá zklamání Martin Hanousek. Rozladěný je i jeho stranický kolega.

Podle radního Adama Záruby je totiž problém i v tom, že koaliční partneři na radnici ODS a ANO o odklon od herbicidů nejeví zájem. Jeho slova Hanousek potvrzuje.

„Mají na používání chemických látek jiný názor, jako koalice ale máme v programovém prohlášení deklaraci, že budeme používání chemických látek omezovat. Počítám tedy s tím, že to dodrží,“ říká Hanousek a připomíná, že Roundup je odbornou agenturou při světové zdravotnické organizaci klasifikován jako potenciální karcinogen. „Z hlediska předběžné opatrnosti bychom ho tedy neměli používat. Mrzí mě, že ještě stále takový přípravek používáme,“ dodává náměstek primátora pro životní prostředí.