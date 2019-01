Hradec Králové – Nebude to úplně kulaté výročí, spíš takové menší. Přesto se v jeho roce zase mění městská doprava v Hradci.

NOVINKA V ULICÍCH. Elektrobus bude zatím po Hradci jezdit jediný. Dopravní podnik ho bude pul roku testovat – pak zjistí, zda bude dobrou alternativou za autobusy. | Foto: DPMHK

Na konci října to bude pětaosmdesát let, co byla založena společnost autodráhy, předchůdce dnešního dopravního podniku.

A v půlce září se dopravní podnik vydává na novou cestu. Laicky řečeno vyzkouší vůz, který spojí dva stroje v jeden. Jmenuje se elektrobus.

Zatím získal jeden na zkoušku. Do provozu by měl vyjet v pondělí 23. září – a půl roku bude testován.

„S trolejbusem má společný úsporný provoz a šetrnost k životnímu prostředí při současné svobodě pohybu, kterou mají autobusy," vysvětluje ředitel dopravního podniku Miloslav Kulich.



V Česku jezdí elektrobusy zatím pouze v Ostravě, a to od roku 2010.

Jejich klady jsou jasné. „Náklady na spotřebu jsou o 70 procent nižší než u autobusu," říká František Meduna z marketingového oddělení dopravního podniku. Navíc má elektrobus menší negativní dopad na ovzduší ve městě.



A jaké jsou zápory? Prvním je pořizovací cena. Zatímco klasický autobus přijde na 5 milionů, elektrobus je o 3 miliony dražší. Zadruhé je to dojezdnost, která je v současnosti na sto padesát kilometrech. „Elektrobusy budeme zkoušet na různých linkách," podotýká ředitel Kulich.

Elektrobus by se mohl stát další dopravní alternativou, kterou Hradec poznal.



Tou první byly autobusy – považte už v roce 1928 tu jezdil bus značky Tatra, do kterého se vešlo přes devadesát cestujících.

Trolejbusy (jedno z poznávacích znamení města) se objevily po válce, v roce 1949. V současnosti je trolejbusový park dopravního podniku ve velmi dobrém stavu, povedlo se ho „zrekonstruovat" zásluhou evropských dotací.



Zato některé autobusy čeká výměna. Jejich průměrné stáři je osm let, nejstarší jsou patnáctileté. A právě tyto kmety by mohly v roce 2015, kdy skončí jejich životnost, nahradit elektrobusy.



„Myslíme si, že je to možná alternativa," konstatuje vedoucí marketingu Meduna.

Potvrdí se jeho slova?