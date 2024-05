Elektrokoloběžky v Hradci Králové znovu nechceme, řekli čtenáři Deníku v anketě

V létě by se do Hradce Králové měly vrátit sdílené elektrokoloběžky. V minulosti ale byly s provozem služby ve městě problémy, v anketě jsme se proto čtenářů Deníku ptali, zda se na návrat elektrických koloběžek do Hradce těší.