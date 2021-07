Zelené a černé elektrokoloběžky společností Bolt a Li.me se měly objevit v ulicích krajského města už v nejbližších týdnech. Obě firmy projevily zájem spustit v Hradci Králové službu sdílených elektrokoloběžek.

S hradeckou radnicí poslední měsíce jednaly firmy o podmínkách, které měly zajistit bezkonfliktní provozování služby na území města. Jenže hradečtí zastupitelé připravené memorandum, které omezovalo počet koloběžek, určovalo parkovací body, stanovovalo zakázané zóny nebo omezovalo maximální rychlost, nakonec překvapivě odmítli.

Politici tak sice dali najevo, že elektrokoloběžky ve městě nechtějí, zabránit tomu, ale nemohou. „Radnice nemá žádné legislativní nástroje ani pravomoci tuto službu ve městě zakázat,“ říká primátor Alexandr Hrabálek (ODS).

Primátor upozorňuje, že memorandum vůbec nemohlo řešit, zda sdílené elektrokoloběžky ve městě budou či nebudou, ale stanovovalo pravidla a podmínky, za jakých by ve městě fungovaly. Podobnou cestou se nedávno vydaly i sousední Pardubice, kde sdílené koloběžky fungují v souladu s memorandem mezi radnicí a provozovatelem.

ZÁKAZ DO SADŮ, DO CENTRA S OMEZENÍM

V Hradci Králové měl mezi dohodnuté podmínky patřit například zákaz vjezdu do devíti lokalit ve městě. Šlo třeba o Jiráskovy, Žižkovy a Sukovy sady, náplavku u Labe nebo všechny městské hřbitovy. Do dalších míst měly podle memoranda smět koloběžky jen s omezením. S pomocí softwarové aplikace by tak provozovatel zajistil, že v městské památkové rezervaci, na pěších zónách, v Šimkových sadech nebo kolem zimního stadionu nepovolí systém uživatelům vyšší rychlost než 13 kilometrů za hodinu. Teď ale nic z toho neplatí. Teoreticky je tak možné, že firmy službu spustí bez jakýchkoliv omezení.

„Nám nezbývá než doufat, že vzhledem k absenci nastavených pravidel v zamýšleném memorandu, se budou chovat slušně a ohleduplně,“ vysvětluje hradecký primátor.

BUDEME JEDNAT DÁL, ŘÍKÁ PROVOZOVATEL

Že by firmy od svého plánu po rozhodnutí zastupitelů zcela upustily, se nezdá pravděpodobné. „Následující dny budeme s vedením města intenzivně jednat, chceme se domluvit na dalších krocích. Jsme připraveni odpovědět na všechny otázky a rozptýlit obavy ze sdílených koloběžek. Jsme otevřeni ke kompromisům,“ řekl Deníku manažer společnosti Bolt Martin Zajíc.

Další jednání nevylučuje ani primátor Hrabálek. „Ztratili jsme možnost mít na provozování elektrokoloběžek ve městě vliv a osobně se domnívám, že není daleko doba, kdy budeme nuceni se k tomuto problému vrátit,“ uvedl Hrabálek.

Zástupce společnosti Bolt Jaroslav Ostrčilík Deníku už na začátku června sdělil, že spuštění služby je otázkou nejbližšího období. Firma má už pro Hradec připravených 200 elektrokoloběžek. Podobně jako u sdílených kol Nextbike by si měli lidé moct zapůjčit elektrokolběžku prostřednictvím mobilní aplikace. Pokud by byly ceny stejné jako v Pardubicích, zaplatil by člověk čtyři koruny za minutu jízdy, po pěti minutách se cena za každou další minutu o korunu sníží.