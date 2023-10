Jedete na dovolenou? Endiaron zmizel z lékáren, lze ho ale zčásti nahradit

Rodina Dagmar a Milana z Heřmanoměstecka se chystá na dovolenou do Egypta. Maminka dvou malých dětí promyšleně balí do zavazadel i léky, které by mohly pomoci při zdravotních obtížích. Jednou z nich je případný průjem, který je v zemi pyramid dost častý, a to kvůli změně stravy a podnebí. "Jako dítě jsem faraonovu pomstu zažila a trpěla jsem jako zvíře. Z dovolené jsem nic neměla. Chci proto své blízké ochránit, a tak jsem se vydala do města koupit endiaron proti průjmu. Ovšem marně jsem se snažila, prostě není k sehnání," řekla čtyřicetiletá Dáša.

Endiaron | Foto: heureka.cz