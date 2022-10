ESO provozuje několik pozemských observatoří v chilské poušti Atacama. Jsou to observatoře Cerro Armazones, Paranal, La Silla a ALMA. A právě na tato místa a na dalekohledy patřící k největším na světě se podíváte očima a objektivem Zdenka Bardona, člena Východočeské pobočky České astronomické společnosti a fotoambasadora ESO. Vernisáž se koná v konferenčním sále v 5. NP 6. října od 17:00 a expozice potrvá do konce října.

Sumeček z kravína jde na dračku. Ve Stračově ho vypěstují desítky tun ročně

„Hlavním cílem výstavy je připomenutí výročí založení (60 let) Evropské jižní observatoře (ESO) a výročí (15 let) členství České republiky v této nejprestižnější astronomické instituci světa. Česká republika, respektive Astronomický ústav AV ČR v Ondřejově provozuje již dvě hvězdárny na La Silla (ESO) (Chile), které jsme robotizovali v roce 2012 a 2022. Na tak malý národ jsme (pokud to malinko přeženu) respektovanou astronomickou „velmocí" (alespoň v něčem kladném),“ informuje fotoambasador Zdeněk Bardon.