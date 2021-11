Město a manželé se mají podle podle dřívějšího rozhodnutí soudu střídat v úklidu zahrady rodinného domu. Podle rozsudku je množství spadu listí, nažek a větví nad míru přiměřenou poměrům.

Podle Alexeje Štěrby, právníka manželů Popkových, město spad z javorů neuklízí důsledně: „Město rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové ignoruje a úklid na výslovný pokyn starosty města provádí velmi ledabyle. Imise odstraňuje zásadně jen z pevných ploch a od druhého úklidu též ze střechy zahradního domku. Na odstranění imisí z ostatních částí pozemku město zcela úmyslně na výslovný pokyn starosty města rezignuje.“ Podle advokáta se proto museli manželé domáhat svých práv exekucí na částku 15 tisíc korun. Město následně podalo žádost o zrušení exekuce.

Starosta Chlumce Miroslav Uchytil říká, že město se snaží soukromý pozemek uklízet co nejlépe: „Hned při prvním úklidu v září spolumajitelka domu chtěla, abychom to uklízeli do posledního lístečku. Když fouká vítr, listy létají i sto metrů daleko. Postavili si vysoký plot s ostnatým drátem, těsně k němu zahradní domek, uklízí se to velmi těžko. Po třetím úklidu jsem určil, že nepolezeme na ten zahradní domek, že je to nebezpečné. Snažíme se uklízet pomocí fukaru a košťat. Zdálo se jim to ale nedokonalé.“

Z jedné strany je pozemek města s dětským hřištěm a sportovištěm a z druhé rodinné domy. Podél plotu pak stojí v řadě 8 bezmála dvacetimetrových javorů. Větve přesahují několik metrů nad vysoký prkenný plot. Za ním je udržovaná japonská zahrada s bazénem a dvojicí zahradních domků.

Právník Alexej Štěrba uvedl, že se manželé snažili s městem původně domluvit. Když to nikam nevedlo, obrátili se na soud. Okresní soud nejdřív městu nařídil zamezit spadu ze stromů na soukromý pozemek. Radnice se odvolala a krajský soud pak rozhodl, že se město bude na úklidu pozemku podílet. „Od března do konce listopadu jednou měsíčně. V říjnu a listopadu, tedy v době kdy opadává listí, je to pak dvakrát měsíčně,“ kroutí hlavou nad rozhodnutím soudu Miroslav Uchytil. Město podle něj přijde úklid ročně na desítky tisíc korun.

Rozsudek byl překvapivý

Rozsudek překvapil i výkonnou ředitelku Svazu měst a obcí ČR Radku Vladykovou: „Dopad by to mohlo mít katastrofální. Kdyby si všichni vzpomněli, že jim na zahrady padá listí z veřejné zeleně, tak by obce nedělaly nic jiného, než uklízely soukromé zahrady. Buď chceme zelená města, nebo chceme mít vybetonované pláně. Případ nás velmi překvapil. Ty stromy tam stály dávno předtím, než majitelé nemovitost koupili. Vlastník věděl, že tam alej stojí a že z ní něco padat bude.“

Právník majitelů zahrady odmítá, že rozhodnutí soudu v chlumecké kauze je precedentem, který by mohl vést k lavině podobných případů. Podobná rozhodnutí už podle něj existují.

Město dokonce chtělo stromy odstranit: „Rada rozhodla, že těch 8 stromů, které tam poskytují stín nad dětským hřištěm, skácíme, ale orgány životního prostředí, tak i odvolací orgán toto striktně odmítli,“ říká starosta Uchytil. Ořezat stromy podle odborníků také nejde, radikální zásah by je zahubil. Starosta říká, že úklid komplikuje i to, že se na zahradě míchá třeba listí z městských stromů s listy se zahrady: „Je to absurdum, soud absolutně pochybil.“

Chlumecký starosta je na řeči o sporu alergický: "Teď už čelím trpkým vtipům. Kam strčím nos, tam mi někdo v legraci navrhuje, ať mu uklidíme zahradu. Rozhodli jsme se dovolat k nejvyššímu soudu, snažím se chránit veřejné peníze,“ dodává starosta Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil.