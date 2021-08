Bývalého hejtmana vyřízli z učebnice. Politiky do škol nechceme, řekl starosta

Z Královéhradeckého kraje dorazil mezi dárky pro prvňáčky v celém regionu tradiční výukový materiál pro dopravní výchovu, kde má úvodní slovo s fotografií - dnes již bývalý - hejtman kraje Jiří Štěpán. To se však hrubě nelíbí starostovi Náchoda Janu Birkemu. Podle něj něco takového do školy rozhodně nepatří, a tak se vedení města rozhodlo pro radikální řez - a to doslova. Stránku s hejtmanem z učebnic vyřízli. Mimochodem, starosta Birke i Štěpán jsou kolegové ze stejné strany - ČSSD.

Úvodní slovo a fotografie již bývalého hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) do učebnice podle náchodského starosty Jana Birke rozhodně nepatří a tak se vedení město rozhodlo pro radikální řez - a to doslova. Foto: Archiv Deník | Foto: Deník/Jiří Špreňar

Sám výukový materiál o dopravní výchově je přitom mezi pedagogy velmi oblíbený a žádaný jako hodnotná vzdělávací pomůcka. „Podle odezvy od pedagogů víme, že tento materiál rádi využívají. Pro náchodské školáky jsme se rozhodli úvodní stranu s bývalým hejtmanem na vlastní náklady odstranit, aby o tento výukový materiál nepřišli. Je opravdu nešťastné, že musíme všechno pečlivě zkontrolovat, byť byly dárky zcela jistě v dobré víře krajem rozeslány k využití,“ komentoval situaci Jan Birke. Podobně na začátku týdne odmítl další z darů Královéhradeckého kraje. Na jinak vyvedené stavebnici určené pro prvňáčky mu vadilo, že na zadní straně je obličej náměstka hejtmana pro oblast školství a sportu Arnošta Štěpánka (Piráti), jehož ústa plní „komiksovou“ bublinu proslovem adresovaným rodičům. O tom píšeme zde: Pirát nahradil housenku a bylo zle. Starosta vrátil kraji dárek pro prvňáky Přečíst článek › Úvodní slovo a fotografie již bývalého hejtmana Jiřího Štěpána (ČSSD) do učebnice podle náchodského starosty Jana Birke rozhodně nepatří a tak se vedení město rozhodlo pro radikální řez - a to doslova. Foto: Archiv DeníkZdroj: Deník/Jiří ŠpreňarBirke evidentně měří stejným metrem, protože bývalý hejtman Štěpán je ze stejné strany jako on - z ČSSD. Zároveň Birke patří mezi korunní prince domovské strany, letos v dubnu měl nakročeno ke křeslu ministra kultury. „Dárek z Královéhradeckého kraje v podobě tvůrčí abecedy jsme se společně s kolegy rozhodli dětem nerozdat a vrátit. Na obale je proslov a fotografie náměstka hejtmana pro školství. To do školních lavic rozhodně nepatří,“ vysvětluje starosta města Náchoda. Město Náchod je zřizovatelem celkem šesti základních škol.