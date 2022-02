Exotické ovoce ochutnáte v hradeckém Futuru

Do krajského města 27. a 28. února zavítá to nejlepší přímo z Afriky. Přijďte do OC Futurum Hradec Králové ochutnat skvělé tropické ovoce, které pro vás pěstují drobní ugandští farmáři. A na co se můžete těšit?

Ilustrační foto | Foto: Deník/Roman Cichocki

Prodávat se bude sušené ovoce, dálkami vonící koření ze Zanzibaru, kvalitní čaje, džemy a mnoho dalšího. Virunga.cz je česko-ugandský food projekt, který dováží tu nejčerstvější zemědělskou produkci, letecky, ze srdce Afriky. Podporuje ugandské lokální farmáře a pěstitele.