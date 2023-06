Archeologové ze Všestar zdolali dvoumetrové vlny. Moře brázdí ve vydlabaném dubu

Experimentální archeologové ze Všestar se vydali do vln Egejské moře. Člun vydlabaný z jednoho kusu kmene dubu v pondělí vyplul z řeckého ostrova Samos. Ve středu se členové posádky potýkali s vlnami vysokými až dva metry a silným větrem. Do poloviny července by měla expedice Monoxylon IV urazit zhruba 530 kilometrů.

Člun z takřka 300 let starého dubu otestovali archeologové v květnu na vlnách vodní nádrže Rozkoš na Náchodsku. | Foto: Deník/Petr Vaňous