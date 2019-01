Hradec Králové - Zpravodajství ze srazu pravicových extrémistů a příznivců Dělnické strany v Hradci Králové.

Sobota 16. srpna 2008

10.52 - Na hradeckém vlakovém nádraží je zatím klid. Pohybuje se po něm pouze jedna čtyřčlenná skupinka mladých lidí, z nichž jedna dívka má na sobě tričko značky oblíbené pravicovými extrémisty. Dlažební kostky z Riegerova náměstí stavební firma neodklidila.

11.14 - Na vlakové nádraží přijela šestičlenná hlídka Policie ČR. V hale i na nástupištích je klid, očividných příznivců hnutí je kolem desítky. Žádné výtržnosti nepáchají, jen sledují tabuli s příjezdy vlaků.

12.12 – Situace se změnila pouze v tom, že na hradeckém nádraží je více policistů a novinářů, než příznivců extrémististického hnutí. Někteří z nádraží dokonce odešli. Z dobře informovaného policejního zdroje se zpravodajové Deníku dozvěděli, že množství přívrženců odjelo na obdobnou akci do Německa.

12.30 - S příjezdem několika vlaků došlo ke změně: Účastníků srazu přibylo, do Hradce přijel i místopředseda Dělnické strany Petr Kotáb. Popřel, že by se jednalo o neonacistický sraz, jde prý jen o setkání lidí, kteří mají myšlení a postoje odlišné od hlavních politických proudů. Potvrdil, že se do Hradce v sobotu sjedou lidé z celé republiky, ale až po 13. hodině.

Příznivci hnutí rozpoznatelní již podle stylu oblečení tvoří v hale měnící se hloučky nebo se sdružují v nádražních bistrech.

12.40 - Místopředseda Dělnické strany Petr Kotáb (na nádraží se pohybuje s praporem Dělnické strany) poskytl médiím rozhovor. "Nejde o veřejné shromáždění. Prostě jsme se jenom přijeli podívat do Hradce. Když nám magistrát zakázal koncert v letním kině, udělali jsme si jen takový výlet," řekl Petr Kotáb.

12.53 - Od jedenácté hodiny krouží nad vlakovým nádražím policejní vrtulník. Do Hradce Králové se přijel podívat i zpravodaj časopisu Reflex Jiří X. Doležal. V závěru jízdy měl u hradecké Koruny malou autonehodu, naboural do lampy veřejného osvětlení.

13.00 - Nádražní hala je rozdělena na dva "tábory" - na jedné straně policisté, na druhé straně extrémisté, kterých přibývá. Mezi nimi se pohybují cestující. Tiskový mluvčí magistrátu Václav Svobada na nádraží řekl pro média, že město pokládá akci za oficiálně zrušenou. Jestliže se přívrženci extrémismu přesto začnou městem pohybovat, udělají úředníci vše proto, aby jim ukázali, že Hradec není vhodné místo pro podobná setkání.



13.06 - Atmosféra na nádraží začíná houstnout. Dochází k prvním výpadům - extrémisté se slovně a výmluvnými gesty ohrazují proti novinářům.

Podobný atak zažil i publicista Jiří X. Doležal. Médiím řekl: "Domnívám se, že se extrémisté rozhodli do Hradce Králové přijet proto, že zde delší dobu žádná podobná akce nebyla. Myslím, že po dnešku by již mělo být nashromážděno dostatečné množství důkazů k tomu, aby byla Dělnická strana v České republice zakázána."

Na nádraží jsou psovodi hradecké městské policie se psy a také městsští strážníci ve speciálních vestách.

13.23 - Do Hradce Králové přijel předseda Dělnické strany Tomáš Vandas. Médiím sdělil, že se půjde se svými přáteli nejprve přesvědčit, zda je pro ně letní kino Širák opravdu uzavřeno. Bude-li to tak, projde se městem. Nepopírá, že je více než pravděpodobné, že spolu s ním se na procházku vydají rovněž dvě až tři stovky jeho přátel.

13.30 - Dochází k prvním potyčkám. Člen ochranného sboru, který má sloužit k zajištění bezpečí čelných představitelů Dělnické strany, hrubým způsobem znemožnil jednomu z novinářů pořídit audiozáznam.

13.38 - Členka antikonfliktího týmu přítomné informovala, že jejich akce není povolena. Tomáš Vandas zopakoval, že se chtějí pouze projít po městě. A třebaže ho neznají, budou se snažit dostat co nejkratší cestou na náměstí.

13.49 - Ondřej Cakl, protiextremistický aktivista: "Zatím tady chybí lidé z Vysočiny a z Prahy. Je dost možné, že se k průvodu přidají cestou po několika stech metrech."

14.13 - Podle policie jede další skupina radikálů do Hradce Králové autobusem. U Nového Města měli poruchu, sehnali však jiný vůz a pokračují v cestě. To potvrzuje Caklovu domněnku, že nejtvrdší jádro z Prahy a z Vysočiny se zřejmě do Hradce dopravuje i jinak než vlakem. Na nádraží panuje zmatek. Skupinami extremistů a policie se prodírají cestující, mnohdy i s kočárky a malými dětmi. Václav Svoboda, tiskový mluvčí magistrátu, který akci sleduje, vyslovil podiv nad nezodpovědností rodičů, kteří cestují s dětmi i přesto, že se o akci s dostatečným předstihem mluvilo ve všech médiích. Dále připomněl, že prostor nádraží je veřejný, a tudíž mohou v případě potřeby zasáhnout České dráhy.

Členové Dělnické strany rozdávají na nádraží své propagační materiály, zejména noviny Dělnické listy.

Václav Svoboda rovněž upřesnil cíl případné "procházky" městem - nebude to Velké, ale Ulrichovo náměstí v Hradci Králové. Tam by měla podle představ magistrátu vystoupit pracovnice správního odboru magistrátu a shromážděným oficiálně oznámit, že je jejich akce nezákonná.

14.43 - Policisté mají avizo, že se do Hradce Králové blíží dva autobusy demonstrantů - jeden ze slovenského Trenčína, druhý z Německa. Jestli se zpráva ukáže být pravdivou, nabyde hradecké shromáždění mezinárodního rozměru.

15.12 - Do Hradce přijelo nejtvrdší jádro Národního odporu z Prahy. "Chlapi, seřaďte se do čtyřstupů," vyvolávají megafonem organizátoři. Na hradeckém nádraží se řadí průvod, který se dává do pohybu. "Hlavně žádné ožraly," varují pořadatelé. I podle dalších zachycených útržků rozhovorů nechtějí pochodující zavdat zákonný důvod k zásahu policie. Průvod odchází směrem ke Koruně. V prostoru provizorní točny trolejbusů - bývalého autobusového nádraží - jsou napytlovány dlažební kostky. Stavební firma provádějící zde práce jakoby vůbec nebyla zpravena o tom, že by se tudy mohli pohybovat demonstranti.

V čele průvodu jde předseda strany, nesou se prapory. "To každou soukromou procházku provázejí policisté a média?" snaží se Vandas komentovat situaci. Průvod je dlouhý několik set metrů. Zatímco jeho čelo již minulo bistro U Pavouka, z nádraží stále vycházejí další demonstranti.

15.40 - Na Ulrichově náměstí začaly projevy demonstrantů. Předseda DS Vandas se velmi ostře a jmenovitě "opřel" do náměstka primátora Hradce Králové Martina Soukupa. Připomínal všem přítomným rodinný původ náměstka a okolnosti, za jakých byl do své nynější funkce ne zvolen, ale dosazen.

Vandas ve svém projevu také ujišťoval, že podobné praktiky nebudou dále trpět a že to bude Dělnická strana, kdo bude určovat další osud republiky.

Před zahájením demonstrace došlo k potyčce: Dva z pořadatelů hrubě napadli člověka, který se snažil fotografovat účastníky průvodu. Do incidentu se vložila pořádková hlídka Policie ČR.





15.55 - Tomáš Vandas v projevu zopakoval, že hradecký magistrát postupoval proti pořadatelům setkání nezákonně. Seznámil s volebním programen Dělnické strany, který bude mimo jiné preferovat posílení sociálního systému státu, lepší pracovní příležitosti pro starší lidi, znovuzavedení trestu smrti.

Vystoupili zástupci Slovenské pospolitosti a členka německého sdružení NPD. Její projev byl tlumočen do češtiny a v závěru začal dav skandovat "Odpor, odpor, odpor!"

Davem se prodírají pořadatelé průvodu, kteří si fotí tváře novinářů.

Někteří extrémisté mají části těla přelepeny kobercovou páskou. Dá se předpokládat, že náplastí zakrývají "závadné" tetování. I takovéto opatření je v souladu s pokyny, které Dělnická strana dávala účastníkům shromáždění prostřednictvím webových stránek: "Nedejte Systému možnost k perzekuci a šikaně."

Shromáždění se koná na Ulrichově náměstí v Hradci Králové, tedy přímo před budou Správy východočeského kraje Policie ČR. Některá okna jsou otevřena, v jednom z nich je umístěna kamera.

16.15 - Vystoupení člena NPD Pere Lennarte Aae silně připomínalo dikcí a rétorikou Adolfa Hitlera. Jeho imitace byla tak zjevná, že samotní radikálové byli stylem jeho projevu překvapeni. Pobízeli jej a tleskali mu. "Svoboda je národní, ale musí být vybojována mezinárodně. Když budeme úspěšní my v Německu, pomůžeme vám. Když budete úspěšní zde, pomůžete zase nám," vyzýval ostrou němčinou Aae.

16.22 - Třebaže účastníci demonstrace vyzývají k vytvoření německo-české říše, zákon tím nijak neporušují. "Ačkoli shromáždění nebylo povoleno, nelze je zakázat, protože účastníci neporušují zákon," řekl náměstek primátora Hradce Králové Martin Soukup. Podaří-li se organizátorům udržet shromáždění v mezích zákona, dostanou pořadatelé pouze pokutu ve správním řízení.

V rohu Ulrichova náměstí se objevili policejní těžkooděnci.

Novinářiznovu vyzývají zástupce královéhradeckého magistrátu, aby dali policii pokyn k zásahu. V projevech se totiž opakovaně ozývají pobídky k vytvoření německo-českého státu a již neskrývají inspiraci nacistickými německými vzory, a to slovníkem, frázemi, dikcí i obsahem sdělení. Zástupci města nijak nereagují.

Jeden z novinářů byl napaden německým demonstrantem. Vytvořila se zvláštní situace, kdy novináři dokumentují na video demonstranty a ti zase je, a to vše snímá policie.

Na otázku Deníku, proč Tomáš Vandas ve svém projevu odsoudil pouze jeho, náměstek primátora Martin Soukup odpověděl: "Jako jediný jsem v posledních dnech vystupoval jménem města v médiích. Extrémisté měli dostatek času cokoliv na mne vytáhnout a pak proti mě použít. Zabývat se některými okolnostmi 18 let po revoluci se mi ovšem zdá být už zbytečné."

17.02 - Asi v 16.45 akce skončila, účastníci se z Ulrichova náměstí rozešli. Několik jich čekalo na odvedeného skinheada. Podle zástupců města nebyl nijak překročen zákon. Přesto nebylo v době konání jasné, kdo by dal k případnému potřebného zásahu pokyn. "Čekali jsme na pokyn města," řekl veřejně jeden z policistů. "Policie má všechny prostředky a pravomoci sama zasáhnout," připomínal médiím náměstek primátora Martin Soukup.

EVA ROTHOVÁ

ZUZANA PLOCKOVÁ