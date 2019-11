Letos už se k nemocnici semafory nevrátí

Na křižovatku u výjezdu z hradecké fakultní nemocnice se vrátí semafory. Nebude to ale do konce roku, jak dříve avizovala radnice. Semafory, které mají zvýšit bezpečnost chodců a zlepšit průjezdnost, by se měly začít stavět v prvním čtvrtletí příštího roku.

Nové semafory. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK