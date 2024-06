Na téměř čtyři miliardy korun vyjde modernizace chirurgických oborů ve Fakultní nemocnici Hradec Králové. Takovou částku, přesně 3,8 miliardy korun, totiž uvádí výběrové řízení na generálního dodavatele stavby, které nemocnice vypsala 21. května 2024.

Vizualizace nového chirurgického pavilonu

Akce je tvořena přístavbou chirurgického centra včetně souvisejících investic a nezbytnou částečnou rekonstrukcí stávajícího Pavilonu akademika Bedrny z roku 1985.

„Projekt je pro další rozvoj fakultní nemocnice velmi důležitý, umožní provozně vysoce efektivní koncentraci chirurgických oborů včetně vazeb na příslušné komplementy. Chirurgické obory již nebudou izolovány v jednotlivých pavilonech, ale budou v jediné budově, přestěhovány budou například ORL, neurochirurgie či ortopedie,“ uvedl pro média Jan Špelda z tiskového oddělení nemocnice.

„Celý komplex přinese zvýšení kvality, návaznost a bezpečnost léčby. Nové prostory umožní další rozvoj robotické chirurgie, jednodenní chirurgie, vznikne hybridní operační sál jako společné pracoviště pro kardiochirurgii, kardiologii, traumatologii a angiologii. Zlepší se nejen zázemí pro pacienty, ale i pro personál nemocnice,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice Hradec Králové MUDr. Aleš Herman, Ph.D..

Vizualizace nového chirurgického pavilonuZdroj: Se svolením FN HK

Stavební firmy mohou své nabídky podat do 10. července 2024, termín zahájení stavebních prací se předpokládá na začátku roku 2025. Projekt by měl být dokončen do roku 2028.

Náklady budou financovány z programu vládních strategických investic „Strategické investice přímo řízených organizací MZ“. Celkové náklady činí 4,35 miliardy korun. V této sumě jsou zahrnuty nejen náklady na stavební práce, ale i náklady na vybavení a další. Významnou část, téměř 1,5 miliardy korun, zaplatí v průběhu příštích let ze svého rozpočtu hradecká fakultní nemocnice.

