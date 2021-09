V hradecké fakultní nemocnici působí nyní zhruba desítka dobrovolníků, kteří jsou pacientům společníky u lůžka či při procházkách. S pacienty nejčastěji tráví společný čas četbou či povídáním. V posledních letech pomáhali například na dětské klinice či klinice onkologie a radioterapie, nově se teď pacienti mohou s dobrovolníky setkat také na klinice nemocí kožních a pohlavních, rehabilitační klinice a ortopedické klinice. Nemocnice tedy ráda uvítá další zájemce, kteří by chtěli svůj volný čas trávit pomocí druhým.

„Mezi dobrovolníky máme studenty škol, pro které je to zajímavá možnost nahlédnout do fungování nemocnice. Další významnou skupinou jsou aktivní senioři, kteří chtějí využít svůj volný čas pro pomoc lidem,“ uvedla koordinátorka dobrovolníků FNHK Blanka Vápeníková. Podmínkou pro dobrovolníky je věk přes 18 let, čistý trestní rejstřík a ideálně možnost pravidelné spolupráce. V případě zájmu o zapojení do dobrovolnické pomoci ve FNHK je možné kontaktovat Blanku Vápeníkovou na telefonech 495 832 907 nebo 722 983 019 či e-mailu: blanka.vapenikova@fnhk.cz.

Dobrovolnický program v nemocnici funguje od roku 2005, do současnosti v nemocnici pomáhalo pacientům přes dvě stovky dobrovolníků. Od roku 2013 nemocnice na programu úzce spolupracuje s Diecézní katolickou charitou Hradec Králové.

Martin Patkoš