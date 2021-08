Ještě před prázdninami mohlo spoustu lidí odradit dlouhé čekání na volný termín, toho už se teď ale případní zájemci bát nemusí. „V poslední době se výrazně zkrátila čekací doba na termíny pro podání vakcíny. Před prázdninami byla čekací doba u mladších věkových skupin v řádu dvou až tří týdnů, nyní i nejmladší věkové skupiny dostávají možnost rezervace termínu v řádu několika dnů,“ uvedl vedoucí lékař očkovacího centra fakultní nemocnice Pavel Kosina.

V areálu fakultní nemocnice, kde je potřeba registrace, funguje očkovací centrum v pracovních dnech od 15:30 do 19:30, o víkendech pak od 8 do 16 hodin. Pro vakcínu si bez předchozí registrace mohou lidé dojít do očkovacího centra v Atriu, které je k dispozici v pracovních dnech od 13 do 18 hodin. Na obou očkovacích místech se očkuje vakcínou společnosti Pfizer/BioNTech.