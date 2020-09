„V současné době je na naši infekční klinice, kde je pro covidové případy vyčleněno 25 lůžek, hospitalizováno 18 pacientů. Další dva pacienti jsou na KARIM připojeni na ventilačním přístroji,“ informoval ředitel hradecké fakultní nemocnice Vladimír Palička, který proto požádal hejtmanství, respektive Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje, zda by mu nepomohl s lehčími případy tohoto onemocnění a nevytvořil pro ně lůžka ve svých nemocnicích.

„Jsme nadále schopni přijmout další pacienty, ale máme své limity a v případě, že by nám holding nemohl pomoci, popřípadě i přes pomoc by dále lůžka chyběla, museli bychom omezit základní zdravotní péči. Ale vypadá to na domluvu a některé krajské nemocnice nám pomohou s pacienty, jejichž stav je sice lehčí, ale stejně potřebují nemocniční péči,“ dodal Vladimír Palička a nastínil i černý scénář, kdy by už ani krajské nemocnice nemohly navýšit covid lůžka.

„První krok by byl, že pro tyto potřeby uzavřeme prostory plicní kliniky a provizorně ji přemístíme. Kapacita lůžek je v naší nemocnici dostatečná, ale kvůli pacientům s covidem bychom případně byli nuceni uzavřít i další oddělení a omezit tak základní zdravotní péči. Vidíme však možnost dobré spolupráce.“

14 lůžek navíc

Černý scénář se však podle hejtmana Jiřího Štěpána nenaplní. „V úterý se uskutečnilo jednání mezi fakultní nemocnicí, námi, holdingem a záchrannou službou, kdy výstupem bylo, že jsem sdělil Zdravotnickému holdingu, že musí předložit plán jaká lůžka a na kterých odděleních budou pro tyto případy vyčleněna. Musíme ten systém vzájemné výpomoci co nejdříve uvést v život,“ uvedl Jiří Štěpán.

Ale protože žádná naše krajská nemocnice nedisponuje infekčním, ani plicním oddělením, tak o lidi v nejvážnější stavu se dál bude starat fakultní nemocnice: „My se postaráme o pacienty, kteří potřebují pomoci, ale nejsou v tak vážném stavu. Zkrátka se o pacienty musíme podělit a zároveň zajistit fungování ostatních částí nemocnic tak, aby se zdravotnictví nezhroutilo a nezastavilo.“

Slova hejtmana potvrdil i šéf krajského zdravotnictví Aleš Cabicar. „Reagovali jsme na prosbu o součinnost při umísťování pacientů pozitivních na covid-19 od vedením FNHK a v tuto chvíli jsme vyčlenili celkem 14 lůžek,“ informoval Aleš Cabicar a dodal, že 7 lůžek bude v Oblastní nemocnici Náchod, 5 v Oblastní nemocnici Trutnov a 2 v Městské nemocnici Dvůr Králové.

„Kapacity původně vyčleněné pro tyto pacienty ze strany FNHK se totiž blíží svému vyčerpání. Jedná se o pacienty vyžadující hospitalizaci nicméně s lehkým průběhem. Primárně jsme volili ta zdravotnická zařízení, kde máme vlastní vybavené mikrobiologie schopné detekovat toto onemocnění,“ uvedl Aleš Cabicar a dodal, že v případě těžšího průběhu vyžadujícího ať již napojením pacienta na plicní podporu či mimotělní oběh budou i nadále tito pacienti léčeni ve fakultní nemocnici.

„Při případném dalším zhoršení situace jsme připraveni zapojit i náchodské ARO, které je plicními ventilátory dovybaveno,“ nastínil další vývoj Aleš Cabicar.

I testování je na hraně

Problém s lůžky není však jediný, který dělá Vladimíru Paličkovi vrásky na čele. Na hraně udržitelnosti je i testování lidí na covid. Fakultní nemocnice proto v minulých dnech požádala o pomoc Armádu ČR. Na odpověď však zatím čeká.

„Potřebovali jsme materiálně navýšit kapacity odběrových míst. Od Armády ČR jsme však písemnou odpověď prozatím nedostali. Proto jsme zatím z našich zdrojů vytvořili druhé odběrové místo, ale poptávka i tak převyšuje nabídku,“ řekl Vladimír Palička a pro ilustraci dodal, že v současné době se denně průměrně odebere více než 500 vzorků. „Při této příležitosti bych rád požádal všechny občany, aby využili náš rezervační systém, a zbytečně odběrová místa nezahlcovali.“

Obdobná čísla u testování vykazuje i zdravotnický holding: „U nás se průměrně udělá na 600 testů denně.“ informovala ředitelka holdingu Ivana Urešová.