Neuvěřitelné přivítání připravili fanoušci v sobotu večer hokejistům, kteří se vrátili po vítězném utkání z Vítkovic. Tým Hradce Králové bude v extraligovém finále bojovat s Třincem o titul. Podívejte se na šťastné video plné emocí. Hokejový Hradec Králové je na nohou.

Hradečtí hokejisté slaví postup do finále. | Foto: Deník/Vladimír Pryček

„Takové přivítání jsme fakt nečekali," přiznali hokejisté Mountfield Hradec Králové. Po návratu z vítězného zápasu ve Vítkovicích je čekaly stovky fanoušků, kteří svou obrovskou radost z postupu do finále dávali hlasitě najevo.

„Moc děkuju všem, kteří vás přišli přivítat při dojezdu domů. Je to nádherné a vy si to zasloužíte," napsala fanynka Jana na sociální sítě. „Mám manžela po mrtvici, takže bohužel nemůžu fandit přímo na staďáku, ale věřte, že oba fandíme z domova a budeme fandit až do úplného konce. A věřím, že až do vítězného konce," dodala.

Vstupenky na finále jdou pro majitele permanentek do prodeje v neděli v 10 hodin. Více o vstupenkách na webu klubu. Hradec se ve finále utká s Třincem.