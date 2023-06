Mezi Hradcem a letištěm vozí zdarma lidi autobusová linka. Hodně lidí ale využívá taxíky. Největší frmol byl v první den festivalu. „Včera to bylo o tom nalifrovat lidi z nádraží a města do areálu. Dalo se to stihnout tak dvakrát za hodinu. Fanoušci rocku jsou ale fajn, těší se na svoje oblíbené kapely a jsou příjemní,“ říká mi před vjezdem na letiště řidič Tomáš.

„Nám se to tady líbí díky klidu, už jsme moc starý na to se čtyři dny v kuse nevyspat. A ještě je to u vody. Nevýhoda je, že je to dost daleko, přes půl hodiny chůze,“ vysvětluje mi Martin Kučera, který dorazil na festival z Prahy s kamarády. „Pro hodně lidi je výhoda, že se tady může vařit na vařiči u stanu, což v kempu na festivalu nejde,“ zamýšlí se mladík.

Známý hradecký hotel těží i z relativní blízkosti k areálu. „Jakékoliv akce, která do Hradce přiláká lidi, jsou přínosem pro ubytovatele. Ať jsou to festivaly, kongresy doktorů a podobně,“ dodává šéf Alessandrie.

„Včera jsem udělal chybu, že jsem jel odpoledne kolem letiště a půl hodiny jsem se tam posunoval v koloně, ale co se dá dělat,“ trochu si stěžuje Tomáš Panzer, který bydlí kousek od letiště. „Někteří sousedi si stěžují na festival na hluk a tak, ale mě to neruší. Jsou to takoví ti, co mají furt něco,“ říká pětatřicetiletý elektrikář.

Práci mu ulehčuje placená vjezdová karta, díky které muže vozit lidi prakticky k branám do festivalového areálu. „Včera měla většina lidí trička kapely Slipknot, kteří byli největším čtvrtečním tahákem. Vezl jsem od jednoho hradeckého penzionu třeba tatínka se šestnáctiletým synem, přijeli si to sem užít z Ostravy,“ vzpomíná Tomáš, který se chystá na páteční odpolední šichtu. Jezdit bude i od odpoledne i v noci. Do pěti kilometrů stojí jízda 200 korun, tedy dvojnásobek normální taxy. Cena je ale pevně daná, pokud by organizátoři zjistili, že někdo zákazníky „natahuje“, sebrali by mu vjezdovou kartu a příští roku už by ji nedostal.

„Hodně se jezdí tady kousek do nákupní zóny kolem Obi, Je to příležitost si přivydělat. Je to ale náročné, v noci chodí po silnici spousta lidí, člověk musí dávat hodně pozor,“ připomíná chybějící chodníky mezi centrem města a areálem letiště řidič taxíku Tomáš.