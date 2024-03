Čtvrtfinálová bitva hokejové extraligy se v úterý večer stěhuje z Pardubic do Hradce Králové. Lvi první dvě utkání play-off série prohráli. A hradečtí fanoušci si na podporu svého klubu připravili speciální choreografii.

Fanoušci si na čtvrtfinále připravili speciální choreo. | Video: Deník/Jiří Fremuth

„Připravili jsme speciální choreo na podporu klubu, je to překvapení, poprvé ho uvidí fanoušci zřejmě o první komerční přestávce utkání. Je to zaměřené na Pardubice,“ říká trochu tajemně jedna z členek fanklubu. Hradečtí hokejisté v sérii hrané na čtyři vítězná utkání prohrávají 0:2. „Věříme, že se série otočí. Klukům věříme, víme, že na to mají,“ dodává hradecká fanynka.

Úterní utkání začíná v sedm večer a dvě hodiny dopředu klub připravil pro své příznivce překvapení. „Dvě hodiny předem bude otevřená fanzóna před stadionem, kde nebude chybět třeba foodtruck s burgery,“ láká hradecké věrné za hokejový klub Daniel Krátký. V jednom ze stánků si budou moci děti třeba vyrobit odznáčky.

Bezmála sedmitisícová ČPP Aréna je takřka vyprodaná. Odpoledne zbývala v online předprodeji poslední stovka vstupenek na stání a další vstupenky pro děti. „Během vstupu na stadion budou probíhat důkladné osobní prohlídky, proto by všichni fanoušci měli dorazit s dostatečným časovým předstihem, aby se vyhnuli případným frontám,“ upozorňuje klub na svých webových stránkách. Brány stadionu se otevřou 90 minut před začátkem zápasu.

Každé východočeské derby provází jiskřivá atmosféra, a tak na utkání dohlédne státní i městská policie. Veřejný pořádek bude hlídat nejen u stadionu, ale také v celém městě. „Důraz budeme klást i na dohled nad bezpečností a plynulostí provozu ve městě,“ slibuje za hradecké policisty Magdalena Vlčková.

Před samotným utkáním, ale i po něm je třeba počítat s dopravními komplikacemi u ČPP Arény, ale také na příjezdech k ní. „Všechna opatření budou nastavována individuálně, a to v návaznosti na průběžně získávané poznatky. Cílem však zůstává zajištění bezpečí nejen pro návštěvníky hokeje, ale i pro ostatní občany města,“ dodává mluvčí Policie ČR. Magdalena Vlčková také upozorňuje na městskou vyhlášku, která zakazuje používání pyrotechniky.

