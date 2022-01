Na Královéhradecku vyjeli zemědělci na silnice mezi Hradcem Králové a Chlumcem nad Cidlinou, Jičínem a Jaroměří mezi 12 a 14 hodinou. „Nechceme nikoho omezovat, blokovat dopravu. Pojedeme, jak to ten traktor dovolí tedy čtyřiceti, nebo padesátikilometrovou rychlostí. Chceme upozornit na to, že se tady připravují podmínky, které nejsou rovné pro všechny zemědělce,“ vysvětluje šéf Zemědělské akciové společnosti Mžany Luděk Homoláč. Na Hradecku se do protestu zapojila dvacítka podniků. „Naším smyslem není blokovat cestu, chceme dát najevo, že nesouhlasíme s tím, že se tady mění strategický plán pro zemědělství za pouhý měsíc,“ dodává Homoláč.