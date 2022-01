„Naším smyslem není blokovat cestu, chceme dát najevo, že nesouhlasíme s tím, že se tady mění strategický plán pro zemědělství za pouhý měsíc,“ vysvětluje šéf Zemědělské akciové společnosti Mžany Luděk Homoláč. Na Hradecku se do protestu zapojí dvacítka podniků. „Nechceme nikoho omezovat, pojedeme, jak to ten traktor dovolí. Čtyřiceti, nebo padesátikilometrovou rychlostí. Chceme upozornit na to, že se tady připravují podmínky, které nejsou rovné pro všechny zemědělce,“ dodává Homoláč.

Hlavně zástupcům větších firem vadí novou vládou připravované změny v rozdělování dotací. K akci je vyzvaly Agrární komora a Zemědělský svaz. Chystané novinky dotacích podle nich nespravedlivě zvýhodní malé zemědělce. Spanilé jízdy dnes plánují v celé zemi.