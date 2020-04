Mezi prvními si na vydezinfikovaný pult vyložila produkty ze zahrady Daniela Tomášková. „Už bylo na čase. Hodně věcí jsem musela vyhodit a celkově nás s manželem ten čas nečinnosti stál kolem 150 tisíc. A ani jsem se nestačila rozkoukat a hodně produktů mi zmizelo z pultu,“ řekla žena, která do Hradce s farmářskými produkty pětadvacet let z Králík u Nového Bydžova.

Na nákupy už před šestou

A o co byl největší zájem? „Prakticky o všechno. Někteří lidé tu stepovali už před šestou, kdy se trhy otevírají a pak se na nás slétli jak vosy na med. Zájem lidí nás těší a my jsem se těšili i na lidi, ale někteří jsou jak nadržení,“ dodává žena zatímco jedné z nakupujících dává do připravené tašky ředkvičky a sazenice salátu.

Na celou transakci pak z bezpečné dvoumetrové distance dohlíží postarší muž. Ten však nemá zájem o ředkvičky, ale o květiny, které také Daniela Tomášková přivezla. O kus dál pak pan Karel kupuje brambory: „Čekal jsem tedy víc lidí i prodávajících, ale jsem rád, že se konečně dá nakoupit něco jiného, než ty dovezené šunty ze supermaketu, které bych nedal ani prasatům,“ říká muž a bere do ruky telefon, z jehož druhého konce je slyšet manželka, která mu doplňuje seznam věcí, které má na hradeckém trhu nakoupit.

A podle Daniely Tomáškové se jistě dostane na všechny. „Doma toho máme tolik, že bych tady mohla stát od rána do večera až do července. Nicméně se taky musím vyspat a taky vyřešit věci kolem pomoci od vlády. Ale těch 25 tisíc zas není mnoho, ale je to lepší, než nic,“ dodává žena s tím, že na farmářských trzích se minimálně do konce týdne ona, ani její farmářští sousedé nezastaví. Ne všechny farmářské trhy však otevřely své brány v první den „rozvolňování“.

Na jičínský trh ve středu

Na produkty ze zahrady si budou muset například počkat lidé z Jičína či Opočna. Například v Jičíně se famráři se zákazníky sejdou až ve středu, kdy se opět rozjedou tradiční trhy. Nadále však zůstávají v platnosti mimořádná karanténní opatření. Stánky budou umisťovány s většími rozestupy než obvykle, trhovci si zajistí dezinfekci a ochranné pomůcky včetně rukavic. Dozor nad provozováním trhů bude mít městská policie. "Ve středu a v pátek se uskuteční zemědělské trhy, v sobotu může být na trzích prodáván širokospektrý sortiment. Kvůli větším rozestupům mezi stánky může být kromě Husovy ulice a Valdštejnova náměstí využito také Žižkovo náměstí a náměstí Svobody," popisuje mluvčí radnice Jan Jireš rozšíření nabídky obchodníků.

Ještě déle si na zeleninu počkají v Opočně. “Trhy v Opočně nejsou vyloženě farmářské, takže zatím se konat nebudou. Pouze jednou za 14 dnů v pátek se tu prodává zelenina z Dolan, naposledy minulý pátek,” sdělila referentka Informačního centra v Opočně Lucie Paštiková.