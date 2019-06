Festival začal, už hledá nový název

/KRÁTKÉ ZPRÁVY/ Festival Divadlo evropských regionů, který už pětadvacet let patří ke koloritu Hradce Králové, v pátek teprve začal. A už v sobotu hledá nový název, se kterým by příští rok vstoupil do svého 26. ročníku. Kdokoliv má nápad, může ho vhodit do schránek ve festivalových infocentrech.

Festival Divadlo evropských regionů v Hradci Králové a Open air program v ulicích města. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Smetanovo nábřeží pro gurmány 22. června: Putovní food festival Street Food Rocks nabídne netradiční kulinářské zážitky i pohodovou atmosféru letního hudebního festivalu. Kvalitní gastronomie pod taktovkou Zdeňka Střížka, zakladatele veleúspěšného Burgerfestu, provede návštěvníka zákoutími kuchyní z celého světa za zvuku hudby mnoha kapel. Celodenní akce se bude konat v Hradci Králové na Smetanově nábřeží od 10 hodin. Evropský šampionát šlapacích vozítek s pedály zve do Hradce 22. června: Desátý ročník závodů mistrovství Evropy šlapacích vozítek v České republice se pojede na osvědčené trase v centru Hradce Králové. Trasa patří k nejkrásnějším v Evropě, a proto se očekává účast mnoha zahraničních týmů především z Francie a Itálie. Start a cíl závodu je před Muzeem východních Čech, kde budou probíhat předváděcí scénky závodních týmů. Na co kam: A na noze pevnina Přečíst článek ›

Autor: Ivana Fričová, Pavla Horynová