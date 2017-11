Festivalové „úly“ se převlékají do nového hávu

Hradec Králové - „Bylo štěstí, že se za ty roky nikomu nic nestalo,“ ulevil si současný nájemce hradeckého festivalparku Jan Baláž při obhlídce armádních „úlů“, které ještě před začátkem letošní festivalové sezony prošly důkladnou kontrolou.

Nájemce parku Jan Baláž postupně opravuje zchátralé hangáry.Foto: Deník/ Petr Vaňous

Ta ukázala, že bývalé letecké kryty jsou v žalostném stavu a radnice v nich veškerou produkci zakázala. To ohrozilo i konání festivalů Rock For People a Hip Hop Kemp, které hangáry léta využívaly jako „alternativní“ scénu po 22 hodině a také jak své zázemí.

Jan Baláž tak musel hledat náhradní prostory a současně se vrhnout na přípravu oprav.

Ty však začaly až po konci festivalové sezony. „Museli jsme počkat až skončí hlavní sezona. Bylo by nedůstojné, aby tu během festivalů stálo lešení a mezi návštěvníky pobíhali dělníci s maltou,“ informoval Jan Baláž, kterému spolu s festivalparkem „předala“ hradecká radnice danajský dar právě v podobě úlů. Ty byly v tak žalostném stavu, že například z venku hrozilo, že se utrhnou několikametrákové betonové kvádry. „Ty jsme teď bagrem nahrnuly zpět, vyspárovaly a zajistily,“ dodal Jan Baláž jehož snem je dát úlům původní vzhled. „Vyhledal jsem pamětníky, kteří si ještě původní vzhled pamatují. Chci, aby úly měly, i přes to, že budou odpovídat požadavkům jednadvacátého století, a to jak po stránce bezpečnostní a inženýrské, retro vzhled,“ uvedl nájemce, kterému s přestavbou bývalých vojenských krytů pomáhá i město.

„Spolu s panem Balážem jsme vyčlenili čtyři úly, kde chceme do konce roku udělat změnu užívání stavby tak, aby se zde již v příští sezoně mohly pořádat kulturní a společenské akce,“ informovala Lucie Hartmanová z Odboru majetku hradeckého magistrátu s tím, že současně město přispěje na vybudování protihlukových stěn u dvou hangárů. Tyto stěny by mělo platit město. „Pan Baláž se zavázal opravit za 3,4 milionů korun úly. Radnice pak na protihlukové stěny vynaloží sedm milionů korun,“ doplnila informaci Lucie Hartmanová.