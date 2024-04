Letním akcím v Hradci Králové jako již tradičně vévodí festival Rock For People. Ten se v Parku 360 uskuteční v termínu od 12. do 15. června a nabídne širokou škálu mezinárodních hvězd i vystoupení lákavých domácích jmen. K největším jménům patří elektronické legendy The Prodigy, pop-punkové hvězdy The Offspring, svého času idol teenagerů Avril Lavigne nebo na pódia se navrátivší Dogstar, v jejich řadách působí herec Keanu Reeves.

„Vystoupení kapely Dogstar s hvězdným Keanu Reevesem za baskytarou je pro mě opravdový splněný sen. Kapelu jsme se totiž snažili pozvat už v devadesátých letech, ale tehdy se nám to nepodařilo a kapela pak na dlouhých téměř 20 let nebyla aktivní. O to větší máme radost, že se to konečně podařilo. Účast kapely Dogstar a Keanu Reevese na festivalu Rock for People bude jistě nezapomenutelným zážitkem jak pro hudební, tak filmové fanoušky,“ okomentoval vystoupení unikátní kapely ředitel festivalu Michal Thomes.

Z aktuálně žhavých jmen si slouží vypíchnout Youngblood, Bring Me the Horizon, frontman loňských headlinerů Slipknot Corey Taylor, který přiveze své sólové album. Sám za sebe přijede Kerry King, tedy kytarista thrashmetalových Slayer. Velkolepou oslavu třiceti let na scéně nabídne domácí stálice Vypsaná Fixa.

Ed Sheeran zahraje dvakrát

Stejný tým, který stojí za festivalem Rock For People, přiveze do Hradce největší hudební událost roku ve východních Čechách. Hned ve dvou termínech, 27. a 28. července zde totiž zahraje Ed Sheeran. Jak připomíná ředitel pořádající agentury Michal Thomes, koncerty nanabídnou pouze hudební zážitky.

Zdroj: Jiří Fremuth

Jaké další zážitky nabídne nejen Rock For People, ale i další akce na Hradecku? Dočtete se níže.