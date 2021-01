Podle jeho vyjádření na twitteru však omluvou vše končí a nevyslyší výzvu opozičního hnutí ANO a na post krasjkého ministra zdravotnictví nerezignuje.

"Příběh očkování mé ženy může mnoho lidí chápat jako protekci nebo využití mého politického vlivu. Omlouvám se, že jsem v nich takové pocity vyvolal. Já jsem k tomu z těchto pohnutek nepřistupoval. Vzít zpět to nelze. Dále nekomentuji a soustředím se na práci, je jí dost," napsal exprimátor Hradce Králové do odpovědi na twitteru, kde se ho lidé ptali, zda kvůli tomuto selhán na funkci na hejtmanství nerezignuje.

Na svém facebookovém profilu pak byl ještě obsáhlejší. Ani zde však o rezignaci nepadlo z jeho úst ani slovo: "Jako radní pro zdravotnictví jsem v dnešní době ve styku s vedením i personálem našich nemocnic. Jako lékař od začátku pandemie pracuji ve své ordinaci, od nástupu do funkce radního pouze jednou týdně. Proto jsem využil možnost nechat se naočkovat a považuji to za správnou věc," napsal Zdeněk Fink s douškou, že své manželce doporučil očkování na základě jejího přání pracovat jako dobrovolnice v očkovacím centru.

Čas na rezignaci nenazrál, říká Fink

"Uznávám, že jsem celé načasování jejího očkování neudělal dobře. Měl jsem počkat na spuštění registračního systému, přes který se dobrovolníci budou hlásit. Na svou obranu musím říct, že situace kolem celého systému očkování je velmi nepřehledná, proto mě nenapadlo, co všechno tím způsobímů" kaje se dál hradecký exprimátor a odkazuje na slova ministra zdravotnictví Jana Blatného, který očkování jeho ženy okomentoval takto: "Buď je to tedy pravda a ta paní bude pracovat jako zdravotnický pracovník, a v tom případě na to nárok má, nebo této možnosti zneužila a v tom případě nepostupovala správně.“

Podle Zdeňka Finka však i díky výroku ministra zdravotnictví nenazrál čas na rezignaci na post radního pro zdravotnictví: "Na křesle radního pro zdravotnictví nesedím z toho důvodu, abych čerpal nějaké společenské výhody či protekci. Tuto v současnosti velmi složitou gesci jsem přijal a omezil svou fungující lékařskou praxi proto, že chci pracovat pro zdravotnictví našeho kraje. Je mi líto, že tato kauza zastiňuje spoustu práce, kterou jsme s kolegy v posledních měsících udělali."