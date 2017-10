First respondeři pomohli v kraji zachránit mnoho životů

Královéhradecko - Aplikace, kterou začali používat záchranáři v kraji, se nejspíš rozšíří po celém Česku.

Ilustrační fotografie.Foto: DENÍK/Jan Jelínek

Když vyrazil na ryby, nečekal, že bude bojovat o holý život. Muži se však zastavilo srdce. Na pomoc mu přispěchal first responder - dobrovolník, který se o zásahu dozvěděl pomocí mobilní aplikace a který mu začal poskytovat profesionální první pomoc ještě před příjezdem sanitky.

Tento příběh se šťastným koncem se stal před rokem, kdy záchranáři z Královéhradeckého kraje teprve začínali využívat novinku, o níž se dozvěděli v Izraeli.

Dnes aplikaci využívá čtyři sta dobrovolníků a další přibývají.

Hraje se o minuty

Záchranáři se snaží být na místě co nejdříve. Jsou ale oblasti, kam se dopravují hůře. First respondeři jsou užiteční hlavně ve složitěji přístupných oblastech – na venkově a na horách. Jelikož při zástavě srdce hraje roli každá minuta, může proškolený dobrovolník povolaný mobilní aplikací, který je k pacientovi nejblíže, významně pomoci při záchraně lidského života.

Tuto aplikaci, která pomáhá zajistit první pomoc dříve, než je k pacientovi schopna dojet nejbližší sanitka nebo doletět vrtulník, využívá záchranka v kraji již rok. Za tu dobu pomohla při téměř dvou stech zdravotnických zásazích.

Záchranka spolupracuje se společností O2, která nyní aplikaci nabídla i dalším krajům.

„Rozhodli jsme se tak podpořit projekt, díky kterému telekomunikační technologie zachraňují životy. Na své náklady jsme připraveni nasadit aplikaci i v dalších krajích,” popisuje místopředseda představenstva a finanční ředitel O2 Tomáš Kouřil.

Záchranáři i laici

„Na počátku aplikaci využívali pouze zdravotničtí záchranáři, kteří nebyli v danou chvíli ve službě. Těší nás, že nyní už je téměř dvě stě first responderů z řad laiků, kteří absolvovali odborné školení. Ti jsou nejblíže terénu a obětem srdeční zástavy, a mohou tak nejefektivněji zasáhnout a pomoci zachránit lidský život,“ popisuje Jiří Mašek, ředitel Zdravotnické záchranné služby KHK.

Za jeden rok, kdy záchranka aplikaci využívá, došlo k její aktivaci v téměř dvou stech případech.

Jak aplikace funguje?

Mobilní aplikace automaticky vyhledává nejbližší aktivní first respondery, tedy dobrovolníky vyškolené v poskytování první pomoci, a upozorní je na výskyt případu náhlé srdeční zástavy v jejich okolí.

Pokud se rozhodnou výzvu přijmout, aplikace je automaticky začne navigovat k pacientovi.

O přijetí výzvy je zároveň informován dispečink, který o blížící se pomoci podává zprávu i volajícímu na tísňovou linku.

Mrtvý byl dvanáct minut, za život prý vděčí aplikaci, strážníkům i záchranářůmDalším příběhem, kdy aplikace Firstresponder zachránila život, je případ Jarmila Paara. Tomu se zastavilo srdce v jednom hradeckém supermarketu. „Nabíral jsem si pečivo a najednou nevím vůbec nic,“ uvedl. Aplikace v mobilu se rozsvítila hlídce královéhradeckých strážníků, kteří byli zhruba sto metrů od místa. Nahlásili, že se tam přesouvají. Do příjezdu záchranky strážníci muže resuscitovali. „A to velmi kvalitně,“ uvedl lékař záchranné služby Marek Dvořák. Po prvním výboji z defibrilátoru se záchranářům podařilo obnovit srdeční činnost. „Měl jsem výpadek, nechápal jsem, co tam dělám. Nakonec jsem se dozvěděl, že jsem měl infarkt a že bez pomoci strážníků, kteří byli rychle na místě bych nepřežil,“ dodal Jarmil Paar. „Myslím si, že mu zachránil život ten fungující systém. Nikdy to není zásluha jednotlivce, ale systému. Ve stavu klinické smrti byl pan Paar dvanáct minut,“ dodal lékař Dvořák.