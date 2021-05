Předpokládaná otevírací doba ve všední dny bude od 6 do 19 hodin, v sobotu, neděli a ve svátek by mělo být otevřeno od 9 do 19 hodin. K prodloužení otevírací doby do 20 hodin dojde až podle dalšího vývoje počasí. Plavecký bazén bude vyhříván na teplotu 26 až 28 °C.

Ceny vstupného zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020. Celodenní základní vstupné pro dospělé bez čipových hodinek bude 150 korun, s čipovými hodinkami 125 korun. Celodenní zvýhodněné vstupné pro děti do 15 let, studenty do 26 let, seniory nad 62 let, držitele ZTP a ZTP/P bude 110 korun, pro majitele čipových hodinek 85 korun. Od 16 hodin je cena vstupného snížena. Hodinové a dvouhodinové vstupné je pouze pro majitele čipových hodinek, pro dospělé je za 49 korun a dvouhodinové za 79 korun. Pro děti od 120 cm do 15 let, studenty do 26 let, seniory nad 62 let, držitele ZTP a ZTP/P je hodinové vstupné 39 korun a dvouhodinové 59 korun. Děti do 120 cm výšky mají vstup zdarma.

Koupaliště Flošna poskytuje návštěvníkům padesátimetrový plavecký bazén, relaxační bazén s divokou řekou a s masážními lehátky, dětský bazén s minitobogany Kobra a dva velké tobogany, z toho jeden dušový, které obtéká líná řeka. Jedním z lákadel je adrenalinová skluzavka Jump. Pro děti je připraven dětský koutek se zastíněním, v němž jsou nejrůznější herní prvky. K aktivnímu pobytu na slunci si můžete užít dva kurty na plážový volejbal, nebo stolní tenis na vrchní terase. Všechny tyto atrakce jsou v ceně vstupného.