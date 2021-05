Pro provozovatele bazénů jde o překvapivou zprávu. V městských lázních v Hradci Králové na ní zareagovali okamžitě, přesto od začátku týdne otevřít nestihnou. "Na krytém bazénu musíme vyhřívat téměř týden. Hned v pátek dopoledne jsme s tím začali. Otevřít stihneme ve středu 2. června. Návštěvníci k nám mohou od 6 do 19 hodin," řekla Deníku ředitelka Správy nemovitostí Hradec Králové (SNHK) Jaroslava Bernhardová. Ta přiznala, že jí rozhodnutí vlády překvapilo. Provozovatel městských lázní se připravoval na otevření od 14. června.

Ještě dřív než plavecký bazén se otevře v městských lázní sauna, a to hned v pondělí 31. května. Ve stejný den se otevře i wellness na koupališti Flošna. Samotné koupaliště se však navzdory dřívějším proklamacím příští týden neotevře. "Vzhledem k předpovědi počasí jsme se rozhodli, že zatím otevřeme pouze ten krytý plavecký bazén na Eliščině nábřeží. Venkovní koupaliště otevřeme až se zlepší počasí," vysvětlila Bernhardová. Podle ní by neměl být u krytého bazénu výrazný problém ani s omezenou kapacitou. V bazénu může být jeden člověk na 15 metrů čtverečních. "Zkusili jsme si to už loni. Na základní návštěvnost nám to naprosto stačí," uvedla ředitelka SNHK.

Zatímco do plaveckého bazénu se budou moci návštěvníci vydat už ve středu, sousední aquacentrum plánuje SNHK otevřít až o letních prázdninách. U všech bazénů, wellnessů či saun nadále platí podmínka prokázat se certifikátem o očkování, patným negativním testem nebo potvrzením o prodělání nemoci covid-19 v posledních 180 dnech. Na rozdíl třeba od restaurací není možné využít samotesty, platné budou pouze testy z certifikovaných odběrových míst.