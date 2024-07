V kůži mechanika F1 se budou moci lidé ocitnout v srpnu v Hadci Králové. U obchodu Lidl v ulici Brněnská zastaví závodní monopost. „Pro všechny fanoušky královské disciplíny motorsportu přináší Red Bull Pit Stop Challenge úžasnou šanci: být doslova na dotek formuli 1. Díky ní si budete moct vyzkoušet vyměnit skutečná kola monopostu na reálném šasí stroje o váze 880 kilogramů,“ láká na akci Red Bullu Jana Kalinová z agentury Nedori.

Mechanici F1 zvládnou přezout formuli za méně než 2 vteřiny:

Podmínkou účasti je minimální věk 18 let, pak už jen stačí vytvořit dvoučlenný tým. Účastníci výzvy budou mít za úkol v co nejkratším čase vyměnit přední pneumatiku monopostu F1. Na přezutí budou mít pět pokusů. „Nejde však o klasickou soutěž. Hlavním poselstvím akce je se pobavit a zažít na vlastní kůži, respektive ruce, co většinou vidíte pouze coby diváci,“ doplňuje Kalinová.

Zahrát si na mechanika F1 budou moci lidé v Hradci Králové od 10. do 11. srpna, a to v otevírací době prodejny.

Hradecká zastávka formule je předzvěstí akce Red Bull Showrun, která 17. srpna ovládne centrum Prahy. Na Red Bull Showrun se objeví jedna z významných tváří světa Formule 1, bývalý pilot David Coulthard.

