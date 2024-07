Autobusy a trolejbusy mají provizorní zastávku při pravém jízdním pruhu zhruba sto metrů směrem k Moravskému mostu. Kolemjdoucí se u oplocené betonové skrumáže zastavují a ptají se na příčinu.

„Je to zvláštní. Sotva to zprovoznili, už to zase bourají. Já se sem dostanu jen jednou za čas, takže jako cestující mě to neobtěžuje, spíš mě to zaráží a nechápu to,“ zamýšlela se při pohledu na kusy betonu Věra Kotenová z Hradce Králové.

„Je to tady rok a půl a už to spravují. Nevšimla jsem si, že by tam byly nějaké dolíky, připadalo mi to v pořádku. Právě jsem si říkala, že má někdo asi málo práce. Snad nebudou pokračovat i tady,“ kroutí hlavou na protější zastávce cestující v důchodovém věku.

Do konce prázdnin bude hotovo

Autobusové zastávky patří městu, dopravní podnik na nich vlastní jen označníky. Podle jeho ředitele Zdeňka Abrahama měly práce trvat pouze po dobu letních prázdnin a ostatní zastávky by měly být v pořádku.

„Vyskytly se tam nějaké praskliny, takže zhotovitel započal kompletní výměnu povrchu. Do 31. srpna by to mělo být hotové. My tam zatím zastavujeme v jízdním pruhu. Kontrolou prošla celá stavba a toto byl zřejmě jediný nedostatek, který se tam objevil,“ uvedl šéf městského dopravce.

Rekonstrukci dělala společnost M-Silnice. Na problémy se přišlo již před časem, radnice prasklý beton reklamovala na jaře a stavební firma reklamaci přijala.

„Práce se záměrně nechávaly na prázdniny, během kterých je v dané lokalitě nižší frekvence pohybu osob i vozidel. Opravné práce zde potrvají přibližně do konce srpna,“ potvrdila tisková mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Nový betonový povrch a navíc výztuž

Zástupce společnosti M-Silnice Petr Mareš potvrdil, že firma udělá nový betonový povrch a navíc přidá výztuž, aby k podobné situaci již nedošlo. V dalších zálivech však výztuž není, což vzbuzuje otázku, zda i tam nedojde k problémům.

„Výztuž v původním projektu nebyla obsažena, ovšem ukázalo se, že je tam potřebná. V dalších zálivech výztuž také není. Uvidíme, jak se budou nadále chovat, ale mělo by to být v pořádku. Dělala to pro nás subdodavatelská firma, která v reklamovaném místě chybně instalovala separační vrstvu a přes zimu se tam proto více držela voda a tutíž to popraskalo. Na dalších zálivech je to instalované správně a voda může odtékat drenáží pod obrubami. Se subdodavatelem povedeme vlastní řízení vedoucí k nápravě,“ vysvětlil Petr Mareš.

Otevřeno od prosince 2022

Křižovatka Fortna a její zrekonstruované okolí se otevřelo v polovině prosince roku 2022. Město nechalo jeden z klíčových přístupů do centra přebudovat na kruhový objezd, velkorysé změny k lepšímu se týkaly zastávek pro vozy městské i regionální dopravy a přechodů pro chodce, opravily se okolní chodníky a rekonstrukcí prošel nedaleký Moravský most přes řeku Orlici. Za celou stavbu město zaplatilo bezmála 64 milionů korun.

Kolemjdoucí v posledních dnech překvapila nejen rozkopaná zastávka, ale také cedule avizující opravu chodníku, který prochází okolo a je rovněž téměř nový. Nakonec se ukázalo, že se jedná o omyl a někdo pouze značení přesunul od nedaleké strojní průmyslovky, kde nový chodník skutečně budují hradecké technické služby.

„Jednalo se o omyl. Někdo to odnesl a zhotovitel již značení přesunul na správné místo,“ potvrdil po dotazu Deníku ředitel společnosti Technické služby Hradec Králové Tomáš Pospíšil.