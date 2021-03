/FOTOGALERIE/ Už na jaře roku 2023 by měli hradečtí fotbalisté vyběhnout do svého prvního utkání na novém stadionu. Věří tomu investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS), který minulý týden oznámil, že hodnotící komise už vybrala vítěze tendru na zhotovitele vytouženého stadionu. Na ten čeká už několik generací hradeckých fanoušků.

Fotbalový stadion v Hradci Králové - Malšovících. Kdy se fanoušci dočkají nové stavby? | Foto: Deník/ Michal Fanta

Ukončit výběrové řízení a schválit stávající nejvýhodnější ze čtyř nabídek doporučila komise minulý pátek. Další postup je jasný. Vítěze tendru bude 23. března schvalovat rada města a 29. března budou mít poslední slovo hradečtí zastupitelé. Radnice až do zastupitelstva oficiálně nemůže zveřejnit vítěze tendru. Veřejným tajemstvím ovšem je, že stadion by mělo postavit sdružení firem Strabag, Geosan a D&D Elektromont. „Nemohu to v tuto chvíli potvrdit ani vyvrátit. Samotný výběr vítěze tendru je ale výrazný posun k realizaci fotbalového stadionu,“ řekl na středeční tiskové konferenci náměstek Bláha. Ten zároveň nastínil další kroky: „Pokud zastupitelé 29. března výsledek tendru schválí, mohl by pan primátor do 5 až 10 dnů podepsat smlouvu.“