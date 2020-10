O prodeji většinového podílu klubu FC Hradec Králové se v krajském městě hovoří už několik let. Před několika lety jednala radnice s italskou investiční skupinou kolem podnikatele Alessandra Barilliho. V červnu 2017 pro změnu zastupitelstvo odmítlo připravenou smlouvu se skupinou kolem bývalého fotbalisty Ivo Ulicha. Na nějaký čas pak plány na prodej klubu utichly.

Vláda, která na radnici vznikla po volbách v roce 2018 však myšlenku prodeje klubu znovu oživila. „Budeme hledat strategického partnera pro fotbalový klub,“ píše se v programovém prohlášení současné koalice. Strategičtí partneři se nakonec městu hlásí sami. Ať už jde o zahraniční investory nebo o již zmíněnou skupinu kolem Ivo Ulicha.

Loni v listopadu primátor hovořil o intenzivním jednání. „Zájemce zná současný stav a ví, že stadion v tuto chvíli není,“ doplnil Hrabálek. Letos v březnu pak pokračování jednání znovu potvrdil. „Určité zájemce máme a jednáme s nimi. V současné chvíli pracujeme na tom, abychom stanovili cenu fotbalového klubu,“ uvedl primátor. Jenže ke stanovení ceny nedošlo ani za dalších sedm měsíců.

Město má sice podle Hrabálka nasmlouvanou firmu, která hodnotu klubu vyčíslí, čeká ale nejprve na to, až vybere firmu na stavbu nového stadionu. Vyčíslení finanční hodnoty fotbalového klubu v tuto chvíli není na pořadu dne. Budeme to dále řešit v okamžiku, kdy bude podepsaná smlouva se zhotovitelem stadionu, jelikož to, kde budou mít hráči možnost trénovat a hrát, bude souviset s cenou klubu,“ vysvětluje nyní hradecký primátor.

Vyčkat na stadion navrhoval už dříve i náměstek za Změnu pro Hradec a Zelené Martin Hanousek. Naopak náměstkyně primátora Věra Pourová z hnutí ANO je z pomalého postupu zklamaná. Sama totiž dlouhodobě tvrdí, že pro město je neudržitelné, aby každý rok do klubu vkládalo takové prostředky jako nyní. Ročně klub od města dostává více než 30 milionů, z toho zhruba polovina putuje na vrcholový sport.

Podobnou sumou radnice podporuje i hokejový Mountfield HK. Zde ale vlastní na rozdíl od fotbalového klubu pouze polovinu akcií. „Měli bychom pracovat na tom, abychom našli někoho, kdo pomůže městu ušetřit nějaké výdaje. V této době to platí dvojnásob. Myslím, že v koronavirové době nám bude chybět spousta peněz a musíme hledat úspory. Není na co čekat. Myslím si, že s fotbalovým stadionem ten prodej klubu nesouvisí. Fotbalový stadion by zůstal ve vlastnictví města,“ argumentuje Věra Pourová.

„Vůbec nejsem příznivcem toho, aby město vlastnilo fotbalový i hokejový klub. Čím dřív najdeme partnera, tím lépe, “ řekla Náměstkyně pro správu majetku Věra Pourová (ANO).