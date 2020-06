Uzavření smlouvy se správcem stavby je důležitým krokem k zahájení dlouho očekávané stavby nové fotbalové arény. Výběrové řízení na samotného zhotovitele stavby by měli zastupitelé vypsat koncem srpna. Investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) věří, že stavební firmu město vybere do konce letošního roku a v příštím roce stavba stadionu začne.

Kvůli výběru společnosti Arcadis vznikl v minulých dnech velký koaliční spor. Tendr původně vyhrála společnost IKO INVEST s nabídkou 7,8 milionu korun. Od podpisu smlouvy s městem ale nakonec sama odstoupila.

Náměstek primátora Jiří Bláha proto začal jednat s druhou firmou v pořadí. Nabídka společnosti Arcadis ovšem třikrát převyšovala předpokládanou hodnotu zakázky. Kvůli vysoké ceně se tak proti dohodě s renomovanou mezinárodní společností postavily zastupitelské kluby HDK, Koalice pro Hradec, Pirátů i koaliční Změny pro Hradec a Zelených.

Právě postoj nejmenší koaliční strany velmi rozladil zástupce ODS a hnutí ANO. Na jejich stranu se ovšem při pondělním hlasování přidali čtyři jiní zastupitelé z opozice a dohoda se společností Arcadis tak získala 20 hlasů. O jeden víc, než bylo potřeba. Pro hlasovali všichni tři komunisté - Lubomír Štěpán, Alois Havrda a Táňa Šormová a také zastupitel za HDK a bývalý fotbalový trenér Ladislav Škorpil.

To potěšilo i skupinu fotbalových fanoušků, která i s transparenty na zasedání zastupitelstva přišla. Hlasitým potleskem a skandováním ocenili nejprve proslov primátora Alexandra Hrabálka (ODS). "Jestliže dnes neschválíme správce, bude to znamenat faktický konec projektu. Dalším odsouváním bychom odsoudili hradecký klub k nedůstojným podmínkám, ve kterých musí hrát nyní," řekl mimo jiné Hrabálek. Poté, co se na obrazovce objevil výsledek hlasování, jásali fanoušci znovu.