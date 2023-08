„Za to, co se stalo, je zodpovědný zhotovitel. Konkrétně 30 minut před utkáním nastala technická závada na rozvaděči na elektromagnetické cívce. A z tohoto důvodu opakovaně vypadával elektrický proud, tedy byly ovlivněny obrazovky, ozvučení, přenosový vůz a část osvětlení,“ vysvětlil investiční náměstek hradecké primátorky Lukáš Řádek.

„Proškolili jsme personál, který obsluhuje ve stáncích, takže by měl být schopen tentokrát rychleji obsloužit i zákazníky. Plus jsme samozřejmě posílili stánky, bude tu nově pět dalších výčepních míst s pivem, takže obsloužení lidí by mělo probíhat podstatně rychleji,“ slibuje za klub Petr Šatalík s tím, že se pro další utkání jedná i o stáncích s občerstvením vně arény.

Pro fanoušky se stadion otevře v neděli v jednu odpoledne. „Fanoušci se mohou těšit na zábavný program, který by měl začít hodinu a půl před výkopem. Samotná aréna se pro fanoušky otevře po zkušenostech z minulého zápasu dvě hodiny předem. Chceme, aby si mohli v klidu arénu prohlédnout,“ uvedl marketingový ředitel klubu Aleš Havel.

Podrobné informace fanoušci najdou na klubovém webu.

Hodinu a půl před zápasem začne moderovaná část, hrát bude DJ a nový maskot Votroků, pan Lízátko bude třeba střílet mezi diváky klubová trička.

„Fanoušci, kteří si chytnou tričko, se mohou zúčastnit soutěží o ceny. Gentleman Singers zazpívají hymnu a klub si také minutou ticha připomene populárního hlasatele Bohumila Lemfelda,“ dodal Aleš Havel.

Město už teď s klubem ladí slavnostní otevření stadionu 3. září. To už by snad měla být zkolaudovaná celá aréna. Konsorcium stavebních firem přislíbilo dokončení do konce srpna. „Je to akce, která bude celodenní, bude určená nejenom pro skalní fanoušky fotbalu, ale pro široké publikum, pro rodiny s dětmi, seniory pro všechny generace,“ slíbila hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Megalomanské nákupní centrum byl šílený nápad, říká autor hradeckých lízátek

Chystá se kulturní a sportovní program, lidé si budou moci prohlédnut zákulisí nové arény. Podrobný program zveřejní město v příštím týdnu.

Fotbalová asociace České republiky už přislíbila Hradci první mezinárodní utkání. Svůj kvalifikační zápas v Hradci zřejmě odehrají letos v říjnu ženy proti Bosně a Hercegovině. V listopadu se má v aréně představit také mužská jedenadvacítka v přátelském utkání pravděpodobně s Gruzií. V příštího roku březnu se pak mladíci do Hradce vrátí v zápasu kvalifikace s Islandem. K tomu ale musí ještě nová aréna získat certifikaci od UEFA.