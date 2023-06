Stavební ruch se na fotbalovém stadionu v Hradci Králové nezastaví ani po jeho otevření. Sportovní areál v hradeckých Malšovicích se postupně začne měnit ve víceúčelovou arénu. Vznikne tam lezecká stěna, přibydou tělocvičny a posilovny, atletický tunel, venkovní amfiteátr i další vybavení umožňující pořádat v areálu velké kulturní akce. Poměna fotbalového stadionu v multifunkční arénu vyjde na zhruba 120 milionů korun. Po zprovoznění stadionu se bude dál pracovat také na speciálním nasvětlení arény.

Sportovní areál v hradeckých Malšovicích se postupně začne měnit ve víceúčelovou arénu. Vznikne tam lezecká stěna, přibydou tělocvičny a posilovny, atletický tunel či venkovní amfiteátr. | Foto: Deník/Jiří Fremuth

„Projekt stadionu, který se nyní v Malšovicích dokončuje, počítal s vybudováním jeho čistě fotbalové části. Pořízení multifunkčních součástí stávající platná smlouva nezahrnovala. Vedení města jejich doplnění ale nyní připravilo a jsou v plánu,“ vysvětlil v tiskové zprávě města Lukáš Řádek, náměstek hradecké primátorky zodpovědný mimo jiné za rozvoj a investice města.

Podle Řádka se počítá se zřízením dalších víceúčelových prvků, které mají rozšířit nabídku využití hradeckého stadionu i celého areálu pro širší, třeba i nefotbalovou veřejnost. „Celkově vyjde proměna fotbalového stadionu v moderní multifunkční arénu na zhruba 120 milionů korun. Částkou 100 milionů korun, zásadní finanční podporou, přispěl na rozšíření nabídky malšovického areálu pro veřejnost Královéhradecký kraj, jehož zastupitelstvo uvolnění této dotace schválilo,“ uvedl Lukáš Řádek.

Díky finančnímu přispění Královéhradeckého kraje se nyní podaří nabídku využití nové fotbalové arény pro veřejnost rozšířit. „Ta totiž bude sloužit nejen Hradečákům, ale i lidem z celého regionu, který hradecký prvoligový fotbal reprezentuje. Jde o zásadní finanční podporu a projev funkčního partnerství mezi Královéhradeckým krajem a městem Hradec Králové,“ shrnula hradecká primátorka Pavlína Springerová.

Další úpravy areálu stadionu konkrétně počítají například s vybudováním parkovacího domu pro kola, s opatřeními pro recyklaci odpadů, vznikne díky nim také venkovní amfiteátr umožňující pořádat kulturní akce. Velké koncerty budou pořádány přímo na hrací ploše díky speciálním deskám, které spolehlivě ochrání trávník. Aréna bude vybavena také obnovitelnými zdroji energie, které pomůžou generovat provozní úspory. V plánovaném rozpočtu je také vybudování podchodu, který má spojit prostranství u stadionu s parkovištěm u koupaliště Flošna.

„Většinu multifunkčních prvků dokončíme nejpozději do konce příštího roku. Některé komplikovanější části tohoto plánu však budeme budovat až do roku 2028,“ připustil Lukáš Řádek.

Stavební firmy měly dokončit malšovickou arénu do konce června, to se ale nestihne. Stadion bude zkolaudován až v červenci. Platit by ale mělo, že první domácí utkání odehrají hradečtí fotbalisté na začátku srpna.

