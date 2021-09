V úterý se do hlavní tribuny poprvé zakously bagry. Pokračují také přípravné práce na snesení lízátek. První ikonický stožár by měl jít podle plánu stavebních firem k zemi už v úterý 14. září.

Demolice fotbalového Všesportovního stadionu v Malšovicích pokračuje rychlým tempem. Poté, co v předchozích dnech už zcela zmizely jižní a severní tribuny, které byly za oběma brankami, se dělníci nově vrhli na tribunu hlavní.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.