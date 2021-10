Při příležitosti čtvrtečního výročí založení samostatného československého státu se ve filharmonii uskutečnilo slavnostní předávání medailí města.

Slavnostní večer se uskutečnil ve Filharmonii Hradec Králové. Foto: Michal Komárek / www.hradeckralove.org | Foto: Michal Komárek / www.hradeckralove.org

„V rámci tohoto slavnostního večera jsme si připomněli podstatnou část naší historie, a právě u tak důležitého momentu jsme také ocenili výjimečné východočeské osobnosti medailemi města. Cenu získaly osobnosti z oblasti kultury, sportu i veřejného života. V letošním roce jsme také udělili medaili hradecké fakultní nemocnici a krajské hygienické stanici, jejichž zaměstnanci prokázali až neuvěřitelnou odvahu, odhodlanost a vytrvalost při boji proti pandemii covidu-19. Jedno ocenění bylo předáno in memoriam, a to hasičskému veliteli čety směny B na centrální stanici v Hradci Králové podporučíkovi Václavu Klímovi, který své práci zasvětil bezmála třicet let svého života. Na všechny oceněné osobnosti jsme jako město velmi hrdí a bylo nám velkou ctí jim toto ocenění udělit,“ říká primátor města Alexandr Hrabálek (ODS).