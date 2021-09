V kategorii Pekárenské a cukrářské výrobky zvítězila firma Nožička s.r.o. a jejich Skořičky. Kromě těchto výtečných sušenek vyrábí i kváskový chléb, dorty, makronky nebo třeba plněné loupáky. To vše z prvotřídních surovin od regionálních dodavatelů. A k tomu mají i vlastní značku pražené kávy. V kategorii Ostatní výrobky zvítězila Včelí farma Rokytník a jejich Rokytnický med lesní květový. Včelí farma Rokytník vyrábí několik druhů nejkvalitnějšího medu, který pochází z průmyslově nezatížené oblasti.

Tyto horkým vzduchem sušené červíky vyrábí v několika příchutích. Nováček v této soutěži zabodoval s potravinou budoucnosti, která si postupně získává stále více příznivců. V kategorii Mléko a Mléčné výrobky zvítězila firma František Kejklíček se svým Selským sýrem Ratatouille. Kromě výborných sýrů tato firma nabízí čerstvé mléko a další mléčné výrobky, jako kefíry, tvaroh nebo jogurt. V kategorii Suroviny zvítězila společnost Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách s.r.o. a jejich Vejce L15 podestýlka. Tato firma dodává prvotřídní vejce na náš stůl již 40 let, a tak není divu, že jsou mezi lidmi tolik oblíbená.V kategorii Ovoce, zelenina a výrobky z nich zvítězilo Zemědělské družstvo Dolany se svými Jablky Gala Schniga. Zemědělské družstvo Dolany pěstuje ovoce té nejvyšší jakosti a z něj také vyrábí vynikající ovocné mošty.

„Je fajn, že se podařilo dostat dožínky zpátky do Šimkových sadů. Ohlasy od lidí máme takové, že v zelených sadech to vždycky bylo hezčí než na betonovém parkovišti,“ uvedla za pořadatele místopředsedkyně Okresní agrární komory Hradec Králové Petra Škopová.

Dožínky se po 10 letech vrátily do zelenějšího prostředí Šimkových sadů. | Foto: Deník/Tomáš Kulhánek

Po roční pauze způsobené pandemií koronaviru se do Hradce Králové vrátily oblíbené Královéhradecké krajské dožínky. Tisíce lidí zamířily v sobotu do Šimkových sadů, kde se tradiční oslava sklizně a zemědělství uskutečnila po dlouhých 10 letech.

