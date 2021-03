V nezvyklém duchu se letos kvůli pandemii koronaviru uskutečnila připomínka události z února 1948.

Na oběti komunismu vzpomínají letos lidé v Hradci soukromě | Foto: Milion Chvilek HK

U Památníku obětem komunismu na Riegrově náměstí se minulý týden 25. února sešlo kvůli protiepidemickým opatřením jen několik málo lidí. Organizátoři vzpomínkové akce ze spolku Milion chvilek pro demokracii letos vyzývají veřejnost, aby na 73 let staré události zavzpomínala u památníku v soukromí. "V Hradci Králové si připomínáme události února 1948 od 25.2. do 10.3. u Památníku obětem komunismu. Foto z Vaší soukromé vzpomínky prosíme zaslat do facebookové události Memento - únor 1948!," uvedli organizátoři.