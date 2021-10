Událost upořádaly Masarykova společnost Hradec Králové, Síť Aktivních Občanů Hradec Králové, Milion chvilek Hradec Králové a spolek Společně to dáme. Kromě několika proslovů a vzpomínek zazněly v úterý odpoledne citáty Václava Havla a v podání Lenky Plašilové také ikonická skladby Marty Kubišové Modlitba pro Martu a česká hymna.

Zhruba sedm desítek lidí přišlo v úterý odpoledne do hradecké Wonkovy ulice k lavičce Václava Havla. Na prvního prezidenta samostatné České republiky lidé vzpomínali v den jeho nedožitých 85. narozenin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.