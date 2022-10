Už od rána mířily do areálu Stříbrňáku davy. Rodiny s dětmi lákala poznávací stezka, ale také pochutiny ze zvěřiny, laserová lovecká střelnice nebo ukázky mysliveckých dovedností od troubení loveckých signálů až po vábení zvěře. „Chceme lidem přiblížit naši práci. Původně byl myslivec a lesník spojené povolání. Dnes má myslivost nelichotivou nálepku bouchalů, ale myslivec je ten, kdo se o zvěř a les stará,“ připomíná za organizátory ředitel Městských lesů Hradec Králové Milan Zerzán.

Jako nedílná součást myslivosti se předvedli i sokolníci. S dvacítkou dravců přijel Karel Nejman: „Sokolnictví vzniklo zhruba čtyři tisíce let před naším letopočtem. Dnes je české sokolnictví zapsané na seznamu nehmotného dědictví UNESCO. Dravce vypustíte a potom už jste jenom divákem. Je to fér způsob lovu, dravec dokáže ulovit jen oslabené kusy. Když je dravec lepší, uloví, když je lepší kořist, unikne,“ říká muž, který se se svými ptáky stará o bezpečnost provozu na hradeckém letišti.

Jedním z hlavních taháků soboty byla soutěž ve vaření zvěřinového guláše. Nad kotlíky slzela z kouře a cibule dvacítka týmů. Guláš vařil každý tým podle svého, společná byla surovina. Každý tým vařil z pěti kilogramů zvěřiny.

„Začali jsme to řešit v době covidu, kdy jsme ztratili odbyt pro zvěřinu. Na jednu stranu chceme redukovat zvěř, aby nepoškozovala porosty, zároveň ale nemáme odbyt na zvěřinu. Dříve bývala jídlem králů, šlechty a bohatých. Lidé se zvěřiny bojí, chtěli jsme jim ukázat, že je to kvalitní dobré maso kvalitou srovnávané s hovězím,“ vysvětluje důvod pro gulášovou soutěž Milan Zerzán.

Tisíce lidí přilákal do hradeckého kempu Stříbrný rybník Den myslivců.

Vařili podle oka

Do soutěžní ochutnávky se zapojilo 1 500 návštěvníků a po guláších se doslova zaprášilo. První místo nakonec v mezinárodní konkurenci brali kuchaři amatéři z hradeckého Dopravního podniku. „Vařili jsme z mladého divočáka podle oka, ochutnáme, dochutíme. Byla to týmová práce tří kolegů,“ popsala referentka dopravního podniku Marta Pazderková. Přesný recept ale tým neprozradil.

„Dopravní podnik, to nejsou jen řidiči. Pro nás to je zábava zaměstnanců, kteří si mezi sebou mění recepty. Firmy dnes platí velké peníze za team building a nám stačí říct, pojďte si vyzkoušet uvařit guláš,“ usmíval se spokojeně nad úspěchem „svých“ lidí ředitel městského dopravce Zdeněk Abraham.

Návštěvníky provázel celou akcí z pódia Aleš Háma. Volba nebyla náhodná. Moderátor a herec je sám milovníkem myslivosti, byť se k ní dostal až ve zralém věku.

„Původně jsem šel do mysliveckého kurzu, protože jsem se chtěl víc dozvědět o přírodě a o pobytových znacích zvěře. Semlelo mě to tak, že jsem se pustil do lovení. Moc mě baví nejen lov, ale veškerá myslivecká práce,“ vysvětlil Aleš Háma, sám v loveckém úboru: „Pobyt v přírodě je ideální kompenzací k práci, kterou dělám.“

Den myslivců si v sobotu lidé užili navzdory sychravému počasí. „Myslivci nejsou z cukru a stejně to mají i návštěvníci naší akce. Kdyby bylo hezčí počasí, přišlo by asi víc lidí, ale i tak jsme spokojení,“ dodal Milan Zerzán. Ve chvíli, kdy na pódiu nahradila lovecké trubače první ze čtyř kapel, které akci zakončily.