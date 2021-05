Začátkem příštího roku by měla začít rekonstrukce posledního z historických kiosků na Pražském mostě v centru Hradce Králové. Městští radní rozhodli o tom, že na jeho opravu přidělí 5,5 milionu korun. „Tato lokalita je vstupní bránou do starého města a je třeba, aby nejen dobře vypadala, ale ožila jako v dobách své největší slávy. Tři kiosky již máme opravené, tento poslední se nachází na Tylově nábřeží na začátku pěší zóny,“ řekl náměstek primátora Pavel Marek (ANO). Peníze na opravu kiosku ještě musí schválit zastupitelstvo.

Paradoxem je, že ačkoliv jsou už tři kiosky opravené, v současnosti žádný z nich nemá pořádné využití. To by se ale nyní mělo změnit. Nejmenší kiosek na Eliščině nábřeží obsadí už za několik týdnů prodejce zmrzliny. Z jedenácti zájemců nabídl podle náměstka Marka městu nejlepší nájemní cenu.

Poslední rotundu teprve rekonstrukce čeká.Zdroj: Deník/Tomáš KulhánekBěhem léta by měl nového nájemce získat i už opravený kiosek na Tylově nábřeží. Výběrové řízení na nájemce končí 10. června, podle podmínek radnice má být používaný výhradně pro prodej zboží. Nejzamotanější je pak situace u rotundy na Eliščině nábřeží ve směru k vodní elektrárně Hučák. Tento kiosek jako jediný oficiálně má svého nájemce. Jenže podle vedoucí oddělení správy nebytových prostor a veřejných statků Lucie Hartmanové tento nájemce městu už nějaký čas neplatí nájemné. Radnice se tak snaží doručit nájemci výpověď. Zatím ovšem marně.

„Představujeme si, že by tam měla být prodejnička například s upomínkovými předměty. Budeme tam zřejmě muset snížit nájemné, neboť jde o menší kiosek bez jakéhokoliv zázemí,“ řekla Deníku Hartmanová.

Největší a nejluxusnější kiosek s kuchyňkou či záchodem je naopak ten, který chce město teprve začít rekonstruovat. „V něm by mohlo po rekonstrukci vzniknout nějaké občerstvení. Počítám, že k pronájmu bude příští rok na podzim,“ dodala Hartmanová

Rekonstrukce vrací kioskům starou krásu

Secesní Pražský most pochází z roku 1910, kiosky most doplnily o dva roky později. Most i s kiosky navrhl známý architekt Jan Kotěra. Ten má v Hradci na svědomí i blízkou budovu muzea, která prošla rekonstrukcí v loňském roce. Všechny čtyři kiosky jsou kulturní památkou a o potřebě jejich rekonstrukce se v Hradci Králové mluví dlouhé roky. První kiosek se městu podařilo opravit v roce 2016, druhý v roce 2018 a loni se dělníci pod dohledem památkářů pustili do třetí rotundy. Nyní radnice připravuje tendr na rekonstrukci posledního. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být zhruba za rok.