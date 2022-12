„My se na Vánoce těšíme celý rok. Rádi jezdíme tam, kde jsme ještě nebyli. V Česku jsme poprvé, tak chceme zkusit, jestli nás to uživí. Naše ruské kolo je dřevěná replika, takové atrakce měli v podhradí už v polovině 16. století,“ vysvětluje.

Zdroj: Jiří Fremuth

Přichází tatínek s malým chlapečkem, kterého pan Králík vymění na jedné z laviček za pytel se závažím.

„Musím to vyvažovat, aby se to pěkně točilo,“ zacinká na zvonek a malý Kryštof míří vzhůru do zhruba třímetrové výšky. Jeho tatínek, pan Tomáš, vše spokojeně nahrává na telefon: „Byli jsme hodně zvědaví. Vlastně vůbec poprvé jsou trhy tady na Velkém náměstí, tak jsme se se synem přišli podívat. Hradec si takové místo zaslouží a dobré je i to, že jsou trhy ve velkém. Teprve ale začínáme, možná si někam skočíme do tepla na oběd,“ rozhlíží se muž po stánky zaplněném náměstí.

Celý prostor za morovým sloupem zabírá dětská zóna. Organizátoři tady zatím připravují velký stan, říkají mu šapitó.

„Máme připravenou spoustu věcí: cirkusová představení, pohádky, ale také dílničky, kde si děti budou moci vyrobit nějakou ozdobu, případně něco, co se váže přímo k Vánocům,“ slibuje Miroslav Franc, jednatel Hradecké kulturní a vzdělávací společnosti, která trhy pro město organizuje.

Vánoční tržiště na Velkém náměstí se uzavře až 23. prosince. Otevřené bude každý den od dopoledních 10 hodin. Od pondělí do čtvrtka mají trhovci zavírat nejdřív v šest večer, v pátek a v sobotu v osm a v neděli v sedm večer.

Hned vedle je střelnice. Děti střílí z kuší na gumu a vedle se „světští“ hřejí u přenosného ohniště. Je prostě zima a každý se zahřívá, jak umí. „Chladu čelím čajem s trochou rumu,“ směje se sympatická prodavačka vánočních ozdob Dáša Nezhybová. I ona má vánoční trhy ráda. „Lidi se courají, je to fajn. Na to, že je teprve začátek a zima, tak lidi chodí, jsem překvapená,“ dodává.

Poprvé na Velkém náměstí začaly v Hradci Králové vánoční trhy. Pořadatelé připravili akce pro děti a večerní koncerty. Trhy budou do 23. prosince.

Svařák, kulichy a hvězdy na pódiu

Stánků je na ploše, kde obvykle parkují auta, víc než sto. Kromě nezbytného svařáku, který se prodává od 40 do 70 korun, nabízejí trhovci všemožné občerstvení. Nechybí různé ozdoby, svíčky, keramika, jmelí a další drobné dárky. Koho nezahřejí horké nápoje, může si koupit třeba kulicha.

Stánky v mrazu okukuje i dvojice žen tlačící kočárek. „Je to na krásném místě, pro mě úžasné, ráda jezdím okouknut trhy do jiných měst. U nás máme malé náměstí, tam by se to nevešlo. Příjemná atmosféra, příjemní prodejci, klobouk dolů, opravdu je to milé, “ rozplývá se paní Blažena z Liberce, která přijela do Hradce na návštěvu za dcerou.

Pod vánočním stromem vedle katedrály a Bílé věže je nachystané pódium. Vystoupení budou každý podvečer. „Trochu víc do programu jsme investovali o víkendech, to zahrají a zazpívají i hvězdičky populární hudby a podobně,“ slibuje Franc. V centru Hradce mimo jiné zahrají a zazpívají Bára Basiková, Heidi Janků nebo Yo Yo Band. Doplní je celá řada kapel včetně různých hudebních formací třeba z hradeckých uměleckých škol.

Kovárnu pak chystá v dětském koutku Tom Plachý. Řemeslníka z Brna naštvali tamní pořadatelé, a tak se vydal na dva týdny do Hradce. „Nabídli nám to v době, kdy jsme ještě nevěděli, jak to v Brně bude. Tam to pořádá agentura, se kterou je těžké se domluvit, tady s námi jednali pořadatelé skvěle,“ povídá statný muž. Kovat bude pro děti a už okukuje, jak by se mu mohlo na východě Čech dařit. „Mám projetou půlku Evropy, ale už teď můžu říct, že tady to vypadá na tu lepší část trhů. Během covidu nás vláda nechala na holičkách, skončil jsem s půlmilionovým dluhem, tak uvidíme, jak to bude letos,“ dodává a otáčí se, aby už mohl rozjet svoji živnost.

