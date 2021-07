FOTO: Tramvaje pro Krkonoše

Směr Krkonoše. V těchto dnech míří z Ostravy do Krkonoš zvláštní zásilka tramvají. Zakoupil je spolek Přítel Krkonošského metra a v budoucnu by měla souprava jezdit z Martinic do Rokytnice.

Tramvaje pro Krkonoše | Foto: Deník/Petr Vaňous