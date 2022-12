Na jedné straně hradeckého okruhu roste nový fotbalový stadion, na druhé už týdny mizí před očima Škoda Octavia. „Na začátku to bylo pěkné auto. Teď je to hrůza, rozbitá okna, urvaná zrcátka, kola jsou pryč. Někdo by to měl odtáhnout, jen to tady dělá ostudu,“ podivoval se senior Tomáš Kadlečka, který kolem jezdí pravidelně na kole.