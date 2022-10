Jeden z objektů slouží logistické firmě, z druhého bude sklad lékárenského zboží. Stavbu zdržel vleklý spor mezi developerem a městem.

Hala s plochou pěti tisíc metrů čtverečních slouží logistické firmě Geis ve zkušebním provozu. Původně měla začít fungovat už na konci jara. „Ke zpoždění došlo z důvodu celkové situace na trhu se stavebními materiály a zároveň se čekalo na dokončení trvalého dopravního napojení na novou světelnou křižovatkou. Stavba se proti roku 2015 prodražila o 25 procent,“ vysvětluje regionální ředitel CTP Štěpán Morkes.

FOTO: Dostavba hal CTP vázne. Hotovo bude nejdřív za rok

Práci zde podle něj zatím našlo ve třísměnném provozu 53 lidí. Přes nově postavenou křižovatku má pak denně z a do areálu projet 40 nákladních aut.

Spor zdržel stavbu hal o sedm let



Vleklý spor začal na začátku roku 2015, když se jistilo, že stavba nemá potřebná povolení. Firma dostala od úřadů několik pokut a budování skladů na okraji města zastavila. Poté vypukla zákopová válka, kdy magistrát vedený primátorem Zdeňkem Finkem (HDK) stavbu zablokoval. Následovaly pokusy o urovnání sporu, ale i žaloba CTP proti městu. Po podzimních volbách v roce 2018 se vedení města vyměnilo a na jaře příštího roku nakonec došlo k dohodě, kterou stvrdila většina zastupitelů. Firma se městu a jeho obyvatelům za svůj postup omluvila a magistrát umožnil společnosti získat potřebná povolení výměnou za 15 milionů korun na vybudování parkoviště u fakultní nemocnice.

Spory jsou u konce

Černou stavbu hal zablokovalo takřka před osmi lety město. Potřebné souhlasy od magistrátu CTP získalo až po dlouhých letech tahanic. „Jsem moc rád, že se podařilo navázat se společností CTP smysluplnou spolupráci i přes historické události. Potvrzuje se, že společným jednáním je možné vyřešit prakticky každý složitý problém. Na okraji města vzniká moderní areál, který rozšíří podnikatelské i pracovní příležitosti,“ míní končící hradecký primátor Alexandr Hrabálek (za ODS).

Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

S dostavbou naopak nesouhlasili opoziční zastupitelé za Změnu pro Hradec a Zelené. „Co je strašidelné, je vzhled těch hal. Ta obří černá hala do krajiny nezapadá. Je to výsledek celé té kauzy. Jestli si chceme říkat salon republiky, tak toto není to, co by městu na tomto označení přidalo. Celá kauza by pro nás měla být varováním do budoucna, co si sem pouštíme. Město by nemělo nechat bujet podobné věci bez nějakého usměrnění,“ namítá zastupitel Adam Záruba.

Psali jsme před sedmi lety:

Hradečtí zastupitelé rozhodli: Sklady CTP nechceme

Druhá hala, která nabídne hned 7 tisíc metrů plochy, má být hotová příští rok na jaře. Nový nájemce tady má skladovat lékárenské zboží. Volné jsou pak ještě další dvě jednotky vhodné pro skladování, logistiku nebo lehkou výrobu. „Věřím, že CTPark Hradec Králové pomůže s rozvojem lokality a přinese mnoho nových příležitostí pro obohacení nejen podnikatelského prostředí v Královéhradeckém kraji,“ říká ředitel CTP pro Českou republiku David Chládek.

Podle firmy areál využívá úsporné technologie a postupně zde má být vysázená zeleň včetně aleje stromů. CTP pak chystá v sousedství stavbu další dvojice hal. „Podařilo se nám získat územní rozhodnutí a v současné době připravujeme podklady pro dokumentaci pro stavební povolení,“ dodává Morkes.