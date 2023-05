Camrál, potlouk a zlatonka – hned se třemi různými míči se hraje famfrpál, tedy hra, ve které vynikal v kouzelnické sáze Harry Potter. Hru si na Národním skautském jamboree v Hradci Králové vyzkoušeli i skauti.

jamboree Hradec Králové famfrpál | Video: Jiří Fremuth

Na travnaté ploše o rozměrech necelé poloviny fotbalového hřiště na hradeckém letišti urputně bojují skauti a skautky. Hru famfrpál vymyslela spisovatelka J. K. Rowlingová pro kouzelnický svět Harryho Pottera. Mimochodem knih o dospívajícím kouzelníkovi se prodalo po světě půl miliardy a pro generace dětí i dospělých to je kultovní záležitost. Dívky i chlapce jedna z mnoha aktivit, které si mohli na národním skautském setkání vyzkoušet, na první pohled chytla.

„Není to jako ve filmu, jasné je, že se tady nelítá na koštěti jako v knize, ale je to prima zábava. Asi bych to přirovnala k něčemu mezi házenou, vybíjenou a basketem,“ říká mladá skautka Mia z brněnského oddílu Mokrá-Horákov.

Proti sobě stojí chlapci i dívky. Jediným odkazem na kouzelnický svět je „koště“, tedy metrová tyč, kterou musí stále držet mezi nohama. Cílem je nastřílet volejbalovým míčem, kterému se podle knihy říká camrál, rukou či nohou co nejvíc gólů do trojice kruhových branek na každé straně hřiště.

„Famfrpál se začal hrát v roce 2004 na jedné z amerických univerzit. Prostě to nějací studenti chtěli zkusit. Do Evropy se dostal o něco později,“ vysvětluje prezident České asociace famfrpálu Matúš Szabó. Se třemi různými míči hrají čtyři druhy hráčů, kteří mají různé úkoly a pravidla jim dávají různé možnosti a omezení. Brankaře, střelce, odražeče a chytače rozlišují obvykle různobarevné čelenky.

„Je to komplexní, je tam hodně taktiky. Snažíme se trénovat dvakrát týdně. Dělal jsem různé sporty, ale na famfrpálu se mi líbí ta pestrost. Prakticky jsou to tři sporty dohromady. Jsou tady prvky házené, rugby, vybíjené a každý si tam najde to svoje,“ zamýšlí se Zbyněk Barvíř. Tady na hradeckém letišti představuje famfrpál skautům, ale jinak je kapitánem jednoho z pěti nejlepších famfrpálových týmů – Occamy Olomouc. „Byl jsem se podívat za bráchou v Norsku, kde studoval v rámci programu Erasmus, a tam jsem famfrpál uviděl poprvé,“ vzpomíná 26letý mladík, který je v civilu strojvedoucí a „kouzelnickému sportu“ se věnuje šest let.

„V Česku se hraje mistrovství turnajovým způsobem v říjnu a z něj se nejlepší týmy nominují do evropských soutěží. Po Evropě se hrají turnaje a každé dva roky se na střídačku hraje evropský a světový šampionát. Letos je ve Spojených státech, ale od nás tam nikdo kvůli finanční náročnosti nejede,“ připomíná amatérský status sportu Matúš Szabó.

Tým na hřišti má sedm hráčů a hráček. Nejlepší famfrpál se hraje v Česku v Praze, Brně, Olomouci, Plzni a Pardubicích. Byť na okraji provizorního hřiště na hradeckém letišti vlají vlajky čtyř kouzelnických kolejí, tak jak je pro knihy vymyslela Joanne Rowlingová, famfrpál se od kultu Harryho Pottera postupně vzdaluje. „Na začátku se čerpalo z knihy, ale poslední dobou se od toho ustupuje, aby famfrpál fungoval jako běžný sport,“ dodává prezident České asociace famfrpálu Matúš Szabó.