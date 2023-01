Volební místnost číslo sedm sídlí v Knihovně města Hradec Králové ve Wonkově ulici. Přestože patří k těm menším už před druhou hodinou odpoledne se tady vytvořila malá fronta. Na prvním místě čekal na invalidním vozíku dvaadevadesátiletý Miroslav Lejp: „Věděl jsem dlouho dopředu, že budu volit Babiše. Jsem s ním spokojený.“ Hned za ním čekala s obálkou v ruce paní Sylva, která k volbám chodí pravidelně. „Jako ženská budu v prvním kole volit ženskou, ale přemýšlela jsem i o panu generálovi. Nejsem si jistá, jestli by nás ženská jako prezidentka ubránila v dnešní době. Přece jen je to voják,“ popsala své důvody 48letá dělnice, která také přiznala, že pro druhé kolo je jí nejméně sympatický Andrej Babiš. Bývalého premiéra chtěl naopak volit i čerstvý důchodce pan Vladimír: „Já se za to nestydím, volit budu Andreje. Vždycky jsem s ním byl spokojený ať jako s ministrem financí nebo s premiérem.“

Se svojí ženou přišel hned na začátku voleb i Adam Novák. „Budu hlasovat pro pana Fischera. Neváhal jsem, vybral jsem ho kvůli jeho zkušenostem v politice a všeobecně v tom prostředí. V druhém kole budu volit podle toho, kdo postoupí, ale určitě ne pana Babiše,“ prozradil svojí strategii třicetiletý taneční lektor, který po vhození lístku do urny spěchal do práce.

Nepříjemnou chvíli zažil před volební komisí Vojtěch Růžička. Omylem si vzal volební průkaz pro druhé kolo, a tak se musel vracet do pronajatého bytu, kde žije. „Trvalé bydliště mám ve Varnsdorfu a v Hradci učím na základní škole. Jsou to pro mě důležité volby. Od začátku jsem měl jasno, že budu volit Petra Pavla. Zaujal mě klidem a jistotou. V druhém kole nebudu volit pány Babiše, Baštu a Diviše,“ prozradil šestadvacetiletý pedagog.

FOTOGALERIE: O volby v karanténě je minimální zájem

Nebývalý zájem lidí o to, který s osmi kandidátů obsadí nejvyšší ústavní funkci, hlásila většina volebních místností. „Ten zájem je extrémně velký. Za první tři hodiny tady odvolila třetina ze zapsaných 820 voličů,“ uvedla předsedkyně volební komise v hradecké městské knihovně Jitka Záveská.

O tom, že lidem není lhostejné, kdo po deseti letech vystřídá na Pražském hradě Miloše Zemana svědčí i počet vydaných voličských průkazů, které umožňují hlasovat mimo trvalé bydliště. „Pro první kolo jsme v Hradci Králové vydali celkem 1355 voličských průkazů. Před pěti lety to bylo 1176,“ řekla mluvčí hradeckého magistrátu Kateřina Rohlíčková.

Víc než čtyři stovky přespolních pak odvolily do pátečního večera třeba ve Špindlerově Mlýně. „Místních přišlo kolem 200 z celkového počtu 793. Podle toho, jak chodí místní, bych řekla, že zájem je velký,“ odhadovala situaci v šest večer předsedkyně volební komise v krkonošském středisku Jiřina Staruchová.

Zájem a vůbec volbu v pořadí čtvrtého českého prezidenta ovlivňuje podle politologa Milana Školníka z Provozně-ekonomické fakulty České zemědělské univerzity současná energetická, inflační a uprchlická krize: „Promítá se i do témat, se kterými jednotlivé kampaně pracují. Je ale třeba podotknout, že ve všech případech je role prezidenta omezená. Ekonomickou situaci primárně řeší vláda. Prezident je pouze tím kdo zákony podepisuje. Stejně tak co se týče zahraniční politiky ve vztahu k probíhajícímu konfliktu na Ukrajině,“ připomněl politolog, který se situací v hradeckém kraji dlouhodobě zabývá. Volební účast by pak podle něj mohla být vzhledem k situaci ve společnosti nepatrně vyšší, než před pěti lety. I tehdy byla situace vypjatá a v prvním kole přišlo volit prezidenta v celé zemi bezmála 62 procent voličů a v Královéhradeckém kraji pak víc než 64 procent. V sobotu budou volební místnosti otevřené od osmi ráno do dvou odpoledne.