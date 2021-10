Dalším zajímavým zjištěním je existence mocné vrstvy zeminy, která se zde ukládala za působení jak environmentálních, tak i antropogenních faktorů. V ní se objevují archeologické objekty předběžně datované do pozdně hradištního období ve třech výškových úrovních této uložené vrstvy.

U Hořenic objevili archeologové z hradecké univerzity nejen sídelní areál datovaný do období neolitu, ale narazili i na dvě polozahloubené chyty z doby železné. V jedné z nich se nacházela pec a sklěněný náramek. Cenné nálezy nahlásili i z území Čáslavek.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.